25 марта 2018, 20:39

BMW пропустит автосалон в Детройте в 2019 году

Компания BMW объявила о том, что не привезет свои автомобили на мотор-шоу в Детройт в январе следующего года. В опубликованном официальном сообщении между строк читается, что баварская компания больше не рассматривает NAIAS как перспективную площадку для продвижения бренда.
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Организаторы ежегодного международного автосалона в Детройте подумывают о переносе сроков его проведения с ...
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Отказ от участия BMW можно назвать последним гвоздем в крышку гроба Детройтского автосалона. Ранее о намерении пропустить 2019 NAIAS заявил Mercedes. Да и в этом году сразу несколько крупных автопроизводителей или не приехали, или лишь формально обозначили свое присутствие. Среди них Jaguar, Land Rover, Porsche, Mini, Mitsubishi и Mazda, а также производители спорткаров Bugatti, Lamborghini и Ferrari. 

В последнее время, европейские и японские автопроизводители собираются больше внимания уделять ежегодной выставке электроники в Лас-Вегасе – Consumer Electronics Show (CES). Поскольку в современной автомобильной отрасли электронные компоненты и системы автономного вождения занимают все более значимое место. Проблема в том, что CES проводится всего неделей раньше выставки в Детройте. Руководство последнего даже всерьез подумывает о переносе сроков с января на октябрь. Во-первых, в октябре погода в Мичигане намного лучше, чем в январе. А во-вторых, это позволит избежать ненужной конкуренции между двумя выставочными проектами.

С другой стороны, эксперты говорят, что уход с NAIAS европейских и японских брендов даст больше возможностей американским концернам – General Motors Co. и Ford Motor Co.
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BMW пропустит автосалон в Детройте в 2019 году
{{material_122705}}Отказ от участия BMW можно назвать последним гвоздем в крышку гроба Детройтского автосалона. Ранее о намерении пропустить 2019 NAIAS заявил Mercedes. Да и в этом году сразу несколько крупных автопроизводителей или не приехали, или лишь формально обозначили свое присутствие. Среди них Jaguar, Land Rover, Porsche, Mini, Mitsubishi и Mazda, а также производители спорткаров Bugatti, Lamborghini и Ferrari. В последнее время, европейские и японские автопроизводители собираются больше внимания уделять ежегодной выставке электроники в Лас-Вегасе – Consumer Electronics Show (CES). Поскольку в современной автомобильной отрасли электронные компоненты и системы автономного вождения занимают все более значимое место. Проблема в том, что CES проводится всего неделей раньше выставки в Детройте. Руководство последнего даже всерьез подумывает о переносе сроков с января на октябрь. Во-первых, в октябре погода в Мичигане намного лучше, чем в январе. А во-вторых, это позволит избежать ненужной конкуренции между двумя выставочными проектами.С другой стороны, эксперты говорят, что уход с NAIAS европейских и японских брендов даст больше возможностей американским концернам – General Motors Co. и Ford Motor Co.
2018-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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