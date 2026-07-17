109 сил и полный привод: чем BMW R12 G/S GS Trophy удивит даже опытных эндуристов

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 09:21

BMW R12 G/S GS Trophy: спецверсия для экстремальных трасс и будущих соревнований

BMW R12 G/S GS Trophy: спецверсия для экстремальных трасс и будущих соревнований

109 сил и полный привод: чем BMW R12 G/S GS Trophy удивит даже опытных эндуристов

BMW R12 G/S GS Trophy: спецверсия для экстремальных трасс и будущих соревнований

BMW выпустила гоночную модификацию R12 G/S GS Trophy с уникальным внедорожным пакетом и современной электроникой. Модель ориентирована на сложные трассы и подготовлена для международных соревнований, что делает ее заметным событием на рынке мотоциклов.

BMW выпустила гоночную модификацию R12 G/S GS Trophy с уникальным внедорожным пакетом и современной электроникой. Модель ориентирована на сложные трассы и подготовлена для международных соревнований, что делает ее заметным событием на рынке мотоциклов.

Появление BMW R12 G/S GS Trophy на рынке — важный сигнал для всех, кто следит за развитием мотоциклетных технологий и сохранением устоявшихся тенденций. Эта модель создана специально для экстремальных условий и ориентирована на тех, кто ценит не только мощность, но и поддержку современных электронных систем.

В основе спецверсии — двухцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров, выдающий 109 л. с. и 115 Нм крутящего момента. Такой мотор обеспечивает уверенное ускорение и стабильную тягу даже на сложных участках трасс. Электроника помогает держать под контролем тяговое усилие и сцепление с дорогой, что особенно важно в пограничных режимах езды.

Внедорожный комплект включает заднее колесо диаметром 18 дюймов и специальные покрышки с усиленным протектором, обеспечивающим повышенную проходимость на рыхлом или каменистом покрытии. Для защиты двигателя установлены прочные дуги, а подъем руля с помощью усиленных проставок облегчает управление на бездорожье. Встроенный квикшифтер позволяет переключать передачи без выжима сцепления, а система помощи при старте на подъеме делает трогание в гору более простым и безопасным.

Светодиодная фара с функцией адаптивной подсветки поворотов автоматически реагирует на наклон мотоцикла, улучшая видимость в темное время суток. Для комфорта предусмотрены круиз-контроль и подогрев рукояток, что особенно актуально для длительных заездов и в условиях переменчивой погоды.

BMW R12 G/S GS Trophy уже готовится к соревнованиям в Великобритании осенью 2026 года. Официальная стоимость дорожной версии пока не раскрыта, но базовая модель R12 для бездорожья стартует от 13 000 евро. Участники заездов получат свои мотоциклы в сентябре, что позволяет предположить высокий интерес к новинке среди профессионалов и энтузиастов.

В целом, появление BMW R12 G/S GS Trophy может стать ориентиром для будущих разработок в классе внедорожных мотоциклов. Модель сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и готовность к самым сложным испытаниям, что делает ее лидирующим игроком на рынке спортивной техники.

Интересно, что на рынке мотоциклов наблюдается явный тренд на развитие специализированных моделей для спорта и туризма. Например, в сегменте электротранспорта также есть интересные решения, как видно из примера нового электроскутера Seev Citycoco Classic , который обеспечивает запас хода и надежность. 

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Чебоксары Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться