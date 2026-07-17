109 сил и полный привод: чем BMW R12 G/S GS Trophy удивит даже опытных эндуристов

17 июля 2026, 09:21
BMW R12 G/S GS Trophy: спецверсия для экстремальных трасс и будущих соревнований
BMW R12 G/S GS Trophy: спецверсия для экстремальных трасс и будущих соревнований
BMW выпустила гоночную модификацию R12 G/S GS Trophy с уникальным внедорожным пакетом и современной электроникой. Модель ориентирована на сложные трассы и подготовлена для международных соревнований, что делает ее заметным событием на рынке мотоциклов.
Появление BMW R12 G/S GS Trophy на рынке — важный сигнал для всех, кто следит за развитием мотоциклетных технологий и сохранением устоявшихся тенденций. Эта модель создана специально для экстремальных условий и ориентирована на тех, кто ценит не только мощность, но и поддержку современных электронных систем.
В основе спецверсии — двухцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров, выдающий 109 л. с. и 115 Нм крутящего момента. Такой мотор обеспечивает уверенное ускорение и стабильную тягу даже на сложных участках трасс. Электроника помогает держать под контролем тяговое усилие и сцепление с дорогой, что особенно важно в пограничных режимах езды.
Внедорожный комплект включает заднее колесо диаметром 18 дюймов и специальные покрышки с усиленным протектором, обеспечивающим повышенную проходимость на рыхлом или каменистом покрытии. Для защиты двигателя установлены прочные дуги, а подъем руля с помощью усиленных проставок облегчает управление на бездорожье. Встроенный квикшифтер позволяет переключать передачи без выжима сцепления, а система помощи при старте на подъеме делает трогание в гору более простым и безопасным.
Светодиодная фара с функцией адаптивной подсветки поворотов автоматически реагирует на наклон мотоцикла, улучшая видимость в темное время суток. Для комфорта предусмотрены круиз-контроль и подогрев рукояток, что особенно актуально для длительных заездов и в условиях переменчивой погоды.
BMW R12 G/S GS Trophy уже готовится к соревнованиям в Великобритании осенью 2026 года. Официальная стоимость дорожной версии пока не раскрыта, но базовая модель R12 для бездорожья стартует от 13 000 евро. Участники заездов получат свои мотоциклы в сентябре, что позволяет предположить высокий интерес к новинке среди профессионалов и энтузиастов.
В целом, появление BMW R12 G/S GS Trophy может стать ориентиром для будущих разработок в классе внедорожных мотоциклов. Модель сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и готовность к самым сложным испытаниям, что делает ее лидирующим игроком на рынке спортивной техники.
Интересно, что на рынке мотоциклов наблюдается явный тренд на развитие специализированных моделей для спорта и туризма. Например, в сегменте электротранспорта также есть интересные решения, как видно из примера нового электроскутера Seev Citycoco Classic , который обеспечивает запас хода и надежность.
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