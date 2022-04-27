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27 апреля 2022, 18:10

BMW R12: главный мотоцикл Вермахта во Второй Мировой войне

Во Второй мировой войне активно использовались мотоциклы. Служили они и Соединённым Штатам, и Советскому Союзу, но, пожалуй, наиболее популярны были у Рейха. Даже в советских фильмах о Великой Отечественной чаще всего можно увидеть именно немецкие мотоциклы, и это – вовсе не случайно. Одним из самых распространённых мотоциклов нацистской армии стал BMW R12. Впрочем, эта модель была популярна не только среди военных, но и «на гражданке».
BMW R12

Как вообще воевали мотоциклы?

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Впервые мотоциклы пошли в армию ещё во время Первой мировой. Военачальники вполне логично посчитали, что мототехника способна заменить лошадей – например, на курьерской службе. Помимо этого, пытались применять двухколёсных «коней» и другими способами, в частности, для борьбы с авиацией, для чего ставили на мотоциклы крупнокалиберные пулемёты.

Во Второй мировой немцы активно использовали мототехнику, которая отлично подходила под концепцию Блицкрига – молниеносной войны, ведь мотоциклы являются одним из самым быстрым видов наземного транспорта. Разумеется, никто не пытался отправлять мотоциклы в бой вместо танков, но, например, для быстрого перемещения отдельных небольших групп бойцов мотоциклы подходили отлично. Кроме того, их можно было использовать, например, для патрулирования местности, разведки и выполнения множества других задач.

Мотоциклы в Вермахте называли довольно забавным прозвищем: «Kraftrad». На русский это переводится как «силовое колесо». Именно из-за этого слова многие немецкие модели мототехники получили в своём названии букву «K» или «R».

Какие мотоциклы служили Рейху?

Немецкая армия использовала разные модели мотоциклов. Большей частью это была техника производства BMW или гораздо менее известной ныне компании Zundapp.

Примечательно, что в Германии был создан очень интересный полугусеничный мотоцикл, причём использовали его в качестве лёгкого артиллерийского тягача и, в основном, именно на Восточном фронте: на советском бездорожье высокая проходимость была важна особенна. Правда, недостатки такой мотовездеход тоже имел. Так, при резких поворотах этот тягач мог легко перевернуться, кроме того, водителю из-за особенностей конструкции было нельзя быстро покинуть своё место.

BMW R12: один из самых известных

Итак, одним из самых распространённых мотоциклов в немецкой армии стал BMW R12. По сути, он представлял собой улучшенный вариант BMW R32, который появился ещё в двадцатых годах.

R12 имел как военную модификацию, так и гражданскую. Обе они выпускались в двух вариантах: с коляской и без. На коляску армейских R12 устанавливался пулемёт. Примечательно, что рессора коляски была специально сделана так, чтобы обеспечить по возможности мягкий ход, что было важно для транспортировки раненых.

Производство «Двенадцатого» началось в 1935-м году и закончилось в 1942-м. Всего за это время выпустили более 36 000 мотоциклов этой модели. R12 получился недорогим и надёжным, но в то же время, довольно современным.

Вилка мотоцикла была телескопической, с гидравлическими амортизаторами. Задней подвески не было. Двигатель использовался карбюраторный, объёмом 745 «кубиков». В гражданской версии карбюратора было два, а в армейской – один. В первом случае мощность мотора составляла 20, а во втором – 18 «лошадей». Коробку передач мотоцикл получил механическую четырёхступенчатую.

А ещё у R12 была спортивная модификация. На ней в 1937-м мотогонщик Эрнст Хенне установил продержавшийся 14 лет рекорд скорости: 279,5 км/ч.

В настоящее время BMW R12 можно увидеть в разных музеях. Есть они и в частных коллекциях.

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