BMW R12: главный мотоцикл Вермахта во Второй Мировой войне
Как вообще воевали мотоциклы?
Во Второй мировой немцы активно использовали мототехнику, которая отлично подходила под концепцию Блицкрига – молниеносной войны, ведь мотоциклы являются одним из самым быстрым видов наземного транспорта. Разумеется, никто не пытался отправлять мотоциклы в бой вместо танков, но, например, для быстрого перемещения отдельных небольших групп бойцов мотоциклы подходили отлично. Кроме того, их можно было использовать, например, для патрулирования местности, разведки и выполнения множества других задач.
Мотоциклы в Вермахте называли довольно забавным прозвищем: «Kraftrad». На русский это переводится как «силовое колесо». Именно из-за этого слова многие немецкие модели мототехники получили в своём названии букву «K» или «R».
Какие мотоциклы служили Рейху?
Немецкая армия использовала разные модели мотоциклов. Большей частью это была техника производства BMW или гораздо менее известной ныне компании Zundapp.
Примечательно, что в Германии был создан очень интересный полугусеничный мотоцикл, причём использовали его в качестве лёгкого артиллерийского тягача и, в основном, именно на Восточном фронте: на советском бездорожье высокая проходимость была важна особенна. Правда, недостатки такой мотовездеход тоже имел. Так, при резких поворотах этот тягач мог легко перевернуться, кроме того, водителю из-за особенностей конструкции было нельзя быстро покинуть своё место.
BMW R12: один из самых известных
Итак, одним из самых распространённых мотоциклов в немецкой армии стал BMW R12. По сути, он представлял собой улучшенный вариант BMW R32, который появился ещё в двадцатых годах.
R12 имел как военную модификацию, так и гражданскую. Обе они выпускались в двух вариантах: с коляской и без. На коляску армейских R12 устанавливался пулемёт. Примечательно, что рессора коляски была специально сделана так, чтобы обеспечить по возможности мягкий ход, что было важно для транспортировки раненых.
Производство «Двенадцатого» началось в 1935-м году и закончилось в 1942-м. Всего за это время выпустили более 36 000 мотоциклов этой модели. R12 получился недорогим и надёжным, но в то же время, довольно современным.
Вилка мотоцикла была телескопической, с гидравлическими амортизаторами. Задней подвески не было. Двигатель использовался карбюраторный, объёмом 745 «кубиков». В гражданской версии карбюратора было два, а в армейской – один. В первом случае мощность мотора составляла 20, а во втором – 18 «лошадей». Коробку передач мотоцикл получил механическую четырёхступенчатую.
А ещё у R12 была спортивная модификация. На ней в 1937-м мотогонщик Эрнст Хенне установил продержавшийся 14 лет рекорд скорости: 279,5 км/ч.
В настоящее время BMW R12 можно увидеть в разных музеях. Есть они и в частных коллекциях.
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