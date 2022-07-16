BMW работает над серийным производством водородных автомобилей

По его словам, BMW активно занимается разработкой водородных приводов для нового поколения автомобилей. Это особо важно в рамках планов Брюсселя о переводе к 2035 году всего европейского транспорта на экологически чистые силовые установки, без выбросов выхлопных газов.

«Мы отдаем отчет в том, что водород, как энергоноситель, в перспективе будет играть важную роль во многих регионах мира, поэтому готовим топливный элемент для запуска в серийное использование», - отметил Оливер Зипсе. – При этом следует отметить, что пока водородные транспортные средства в своем «дорожном образе» все еще являются экзотическими».

Не время для массового перехода на «электричество»

Эксперты отмечают, что руководство BMW неоднократно выступало против преждевременного перевода автомобилей на электрический привод. Всего несколько недель назад Оливер Зипсе в очередной раз раскритиковал планы ЕС на период до 2035 года. «Это ничто иное, как промышленная политическая ошибка. Ставить на карту все в нынешней ситуации опрометчиво», - предупредил топ-менеджер BMW.

Надо заметить, что в Еврокомиссии вольно или невольно прислушиваются к немецкому автопроизводителю, потому и оставили небольшую лазейку для машин с ДВС.

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