BMW работает над серийным производством водородных автомобилей
По его словам, BMW активно занимается разработкой водородных приводов для нового поколения автомобилей. Это особо важно в рамках планов Брюсселя о переводе к 2035 году всего европейского транспорта на экологически чистые силовые установки, без выбросов выхлопных газов.
«Мы отдаем отчет в том, что водород, как энергоноситель, в перспективе будет играть важную роль во многих регионах мира, поэтому готовим топливный элемент для запуска в серийное использование», - отметил Оливер Зипсе. – При этом следует отметить, что пока водородные транспортные средства в своем «дорожном образе» все еще являются экзотическими».
Не время для массового перехода на «электричество»
Эксперты отмечают, что руководство BMW неоднократно выступало против преждевременного перевода автомобилей на электрический привод. Всего несколько недель назад Оливер Зипсе в очередной раз раскритиковал планы ЕС на период до 2035 года. «Это ничто иное, как промышленная политическая ошибка. Ставить на карту все в нынешней ситуации опрометчиво», - предупредил топ-менеджер BMW.
Надо заметить, что в Еврокомиссии вольно или невольно прислушиваются к немецкому автопроизводителю, потому и оставили небольшую лазейку для машин с ДВС.
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-
18.07.2022, 18:06
Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Основатель китайского IT-гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь большую часть времени проводит в штаб-квартире недавно созданного подразделения Xiaomi Auto. Он лично контролирует разработку первого автомобиля компании. Рабочий прототип могут представить уже через месяц.Читать далее
-
18.07.2022, 14:18
На китайском авторынке набирает силу новый крупный игрок
Китайский автопроизводитель BYD в последнее время наращивает производство очень высокими темпами. Компания решила сделать акцент на электрокарах. В июне было выпущено 134 тысячи экземпляров или в три раза больше, чем год назад. Но у BYD гораздо более амбициозные планы.Читать далее
-
16.07.2022, 17:13
Вице-премьер Денис Мантуров протестировал электро-кроссовер E-Neva (видео)
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, только что избранный на пост заместителя председателя правительства РФ, посетил «Нижегородский завод 70-летия Победы», входящий в структуру концерна ВКО «Алмаз – Антей». Читать далее
-
15.07.2022, 15:36
General Motors построит сеть быстрых зарядных станций. Инвестиции составят 750 млн долларов
Корпорация General Motors построит новую сеть быстрых зарядных устройств EV в партнерстве с Pilot Co., владельцем центров путешествий Pilot и Flying J, и сетью взимания платы c электромобилей EVgo.Читать далее
-
14.07.2022, 18:09
Автобусы MAN начали работать на электричестве еще полвека назад. Но зачем им был нужен прицеп?
52 года назад в Германии началась электрическая эра, причем, не с легковых моделей, а с автобусов. Давайте вместе проследим, как она развивалась с течением времени.Читать далее
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