11 октября 2017, 14:59

BMW рассекретила характеристики Z4

Баварский автопроизводитель BMW раскрыл подробности о моторной линейке возрожденного родстера Z4. Автомобиль получит двигатели с мощностью от 251 до 390 «лошадей».
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Одна из версий Z4 третьей генерации выйдет с индексом M40i, что говорит об оснащении модели 3-литровым шестицилиндровым двигателем с отдачей в 340 л.с. Также компания подготовила модификацию этого же двигателя, но с мощностью в 390 «лошадей».

Менее мощная вариация отправится на рынки США и Западной Европы. А более «злая» версия найдет свое место в странах, где действует лояльное законодательство о количестве вредных выхлопов в атмосферу.

Стандартная модификация комплектуется 2-литровой «турбочетверкой», выдающей 251 л.с. и 350 Нм крутящего момента. При этом создатели не говорят о выпуске «заряженной» версии с М-пакетом.

BMW занимается созданием третьего поколения спорткара совместно с компанией Toyota. Проект известен под кодовым обозначением G29. На японском рынке новинка дебютирует в кузове «купе» и с возрожденным именем Supra.

Напомним, что прототип серийной версии Z4 впервые появился на публике в рамках Конкурса элегантности в американском городе Пеббл Бич. Скорее всего, товарная модель сохранит основные черты концепт-кара. Производство родстера начнется осенью 2018 года.

Новинки и концепт кары БМВ Зет 4

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Отзывы по теме
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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BMW рассекретила характеристики Z4
{{material_121187}}Одна из версий Z4 третьей генерации выйдет с индексом M40i, что говорит об оснащении модели 3-литровым шестицилиндровым двигателем с отдачей в 340 л.с. Также компания подготовила модификацию этого же двигателя, но с мощностью в 390 «лошадей».Менее мощная вариация отправится на рынки США и Западной Европы. А более «злая» версия найдет свое место в странах, где действует лояльное законодательство о количестве вредных выхлопов в атмосферу.Стандартная модификация комплектуется 2-литровой «турбочетверкой», выдающей 251 л.с. и 350 Нм крутящего момента. При этом создатели не говорят о выпуске «заряженной» версии с М-пакетом.BMW занимается созданием третьего поколения спорткара совместно с компанией Toyota. Проект известен под кодовым обозначением G29. На японском рынке новинка дебютирует в кузове «купе» и с возрожденным именем Supra.Напомним, что прототип серийной версии Z4 впервые появился на публике в рамках Конкурса элегантности в американском городе Пеббл Бич. Скорее всего, товарная модель сохранит основные черты концепт-кара. Производство родстера начнется осенью 2018 года.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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