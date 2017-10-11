BMW рассекретила характеристики Z4
Менее мощная вариация отправится на рынки США и Западной Европы. А более «злая» версия найдет свое место в странах, где действует лояльное законодательство о количестве вредных выхлопов в атмосферу.
Стандартная модификация комплектуется 2-литровой «турбочетверкой», выдающей 251 л.с. и 350 Нм крутящего момента. При этом создатели не говорят о выпуске «заряженной» версии с М-пакетом.
BMW занимается созданием третьего поколения спорткара совместно с компанией Toyota. Проект известен под кодовым обозначением G29. На японском рынке новинка дебютирует в кузове «купе» и с возрожденным именем Supra.
Напомним, что прототип серийной версии Z4 впервые появился на публике в рамках Конкурса элегантности в американском городе Пеббл Бич. Скорее всего, товарная модель сохранит основные черты концепт-кара. Производство родстера начнется осенью 2018 года.
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