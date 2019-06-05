5 июня 2019, 10:01
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
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Компания BMW поделилась фотографиями и техническими подробностями о мощных купе и кабриолете М8. Официальная презентация новинок пройдет в конце июня в рамках мероприятии BMW #NextGen в Мюнхене. Коротко о главном – 625 сил.
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На всех BMW M8 мотор работает в сочетании с 8-ступенчатой коробкой Steptronic и системой полного привода xDrive. Купе разгоняется с места до 96 км/час (60 миль/час) за 3,1 секунды. Кабриолету требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше. Версия Competition помогает каждому из них скинуть по 0,1 секунды в спринте. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но с М-пакетом можно отодвинуть отсечку до 306 км/ч.
Внешне автомобили BMW M8 отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет M Carbon Exterior Package, в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали.
Продажи в США стартуют в сентябре. До России автомобили доберутся ближе к концу 2019 года, но цены назвали уже сейчас. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, а кабриолет - от 11 750 000 рублей. За купе BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей, а за кабриолет Competition - от 13 300 000 рублей.
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
РЖУ НИМАГУ-глупее ничего не читал.Конкуренты жгут.....Кому: Ольга
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