5 июня 2019, 10:01

BMW рассекретила купе и кабриолет M8

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Компания BMW поделилась фотографиями и техническими подробностями о мощных купе и кабриолете М8. Официальная презентация новинок пройдет в конце июня в рамках мероприятии BMW #NextGen в Мюнхене. Коротко о главном – 625 сил.
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
BMW рассекретила купе и кабриолет M8
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Почти через год после премьеры возрожденной BMW 8-Series баварский автопроизводитель представил «заряженные» версии купе и кабриолета BMW M8. Кстати, у предшественника, выпускавшегося в 1990-х годах, никогда не было М-версий. В стандартном исполнении купе и кабриолет BMW M8 оснащается знакомой нам 4,4-литровой битурбо V-образной «восьмеркой», которая, как и на BMW M5, выдает 608 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Хардкорный M8 Competition форсирован до 625 сил. 

На всех BMW M8 мотор работает в сочетании с 8-ступенчатой коробкой Steptronic и системой полного привода xDrive. Купе разгоняется с места до 96 км/час (60 миль/час) за 3,1 секунды. Кабриолету требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше. Версия Competition помогает каждому из них скинуть по 0,1 секунды в спринте. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но с М-пакетом можно отодвинуть отсечку до 306 км/ч.

Внешне автомобили BMW M8 отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет M Carbon Exterior Package, в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали.
 
Продажи в США стартуют в сентябре. До России автомобили доберутся ближе к концу 2019 года, но цены назвали уже сейчас. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, а кабриолет - от 11 750 000 рублей. За купе BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей, а за кабриолет Competition - от 13 300 000 рублей.



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BMW рассекретила купе и кабриолет M8
{{material_123620}}Почти через год после премьеры возрожденной BMW 8-Series баварский автопроизводитель представил «заряженные» версии купе и кабриолета BMW M8. Кстати, у предшественника, выпускавшегося в 1990-х годах, никогда не было М-версий. В стандартном исполнении купе и кабриолет BMW M8 оснащается знакомой нам 4,4-литровой битурбо V-образной «восьмеркой», которая, как и на BMW M5, выдает 608 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Хардкорный M8 Competition форсирован до 625 сил. На всех BMW M8 мотор работает в сочетании с 8-ступенчатой коробкой Steptronic и системой полного привода xDrive. Купе разгоняется с места до 96 км/час (60 миль/час) за 3,1 секунды. Кабриолету требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше. Версия Competition помогает каждому из них скинуть по 0,1 секунды в спринте. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но с М-пакетом можно отодвинуть отсечку до 306 км/ч.Внешне автомобили BMW M8 отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет M Carbon Exterior Package, в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали. Продажи в США стартуют в сентябре. До России автомобили доберутся ближе к концу 2019 года, но цены назвали уже сейчас. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, а кабриолет - от 11 750 000 рублей. За купе BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей, а за кабриолет Competition - от 13 300 000 рублей.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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