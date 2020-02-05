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5 февраля 2020, 00:32

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

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Компания BMW приготовила для российских клиентов сразу несколько новинок, которые поступят в продажу в ближайшие месяцы. Нас ждут умеренные гибриды (mild hybrid) X5 и X6, топовый X7 M50i, особый седан M5 и 450-сильное купе M2 CS.
BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Фото: BMW

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Фото: BMW

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Фото: BMW

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Фото: BMW

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Фото: BMW

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
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Российские дилеры BMW начали принимать заказы на дизельные кроссоверы X5 и X6 в модификации xDrive40d с гибридной надстройкой к 3,0-литровому мотору мощностью 340 сил. Система работает по принципу «умеренного гибрида» (mild hybrid). Стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой сети, помогает ДВС в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономит топливо. За кроссовер BMW X5 xDrive40d просят минимум 5 310 000 рублей, а за аналогичный BMW X6 – 6 150 000 рублей.

Кроме того, в феврале на калининградском заводе «Автотор» стартует сборка новой базовой модификации BMW X5 под названием xDrive25d Business. Кроссоверы получат дизельную «четверку», выдающую 231 л.с. и 450 Нм пикового момента. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды. Стоить BMW X5 xDrive25d Business будет от 4 590 000 рублей. Сейчас самый доступный BMW X5 в версии xDrive30d Base стоит минимум 4 900 000 рублей.

Доедет до России и самая мощная версия BMW X7 M50i. Под капотом флагманского вседорожника трудится 4,4-литровый битурбо V8 мощностью 530 сил. Максимальный крутящий момент достигает 750 Нм. С места до «сотни» тяжелый автомобиль ускоряется за 4,7 секунды. Цены стартуют с отметки 8 620 000 рублей.

Ценителей спортивных седанов порадуют новой модификацией BMW M5 SE (Special Edition). Оснащение версии практически идентично «стандартному» 600-сильному M5 с расширенным перечнем заводского оборудования, но без пакета Competition. Цена составит минимум 8 300 000 рублей. Наконец, последним на рынке появится экстремальное купе BMW M2 CS. По сравнению с BMW M2 Competition, в его конструкции больше углепластика. Аэродинамика стала лучше, а под капот установили более мощный мотор - 3,0-литровую рядную «турбошестерку» от M4 Competition с отдачей 450 л.с. и 550 Нм. Двигатель работает в паре или с «роботом» M DCT, или с «механикой». Разгон до первой «сотни» занимает 4,0 и 4,2 секунды соответственно. Цены начинаются от 7 140 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
{{material_128780}}Российские дилеры BMW начали принимать заказы на дизельные кроссоверы X5 и X6 в модификации xDrive40d с гибридной надстройкой к 3,0-литровому мотору мощностью 340 сил. Система работает по принципу «умеренного гибрида» (mild hybrid). Стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой сети, помогает ДВС в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономит топливо. За кроссовер BMW X5 xDrive40d просят минимум 5 310 000 рублей, а за аналогичный BMW X6 – 6 150 000 рублей.Кроме того, в феврале на калининградском заводе «Автотор» стартует сборка новой базовой модификации BMW X5 под названием xDrive25d Business. Кроссоверы получат дизельную «четверку», выдающую 231 л.с. и 450 Нм пикового момента. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды. Стоить BMW X5 xDrive25d Business будет от 4 590 000 рублей. Сейчас самый доступный BMW X5 в версии xDrive30d Base стоит минимум 4 900 000 рублей.Доедет до России и самая мощная версия BMW X7 M50i. Под капотом флагманского вседорожника трудится 4,4-литровый битурбо V8 мощностью 530 сил. Максимальный крутящий момент достигает 750 Нм. С места до «сотни» тяжелый автомобиль ускоряется за 4,7 секунды. Цены стартуют с отметки 8 620 000 рублей.Ценителей спортивных седанов порадуют новой модификацией BMW M5 SE (Special Edition). Оснащение версии практически идентично «стандартному» 600-сильному M5 с расширенным перечнем заводского оборудования, но без пакета Competition. Цена составит минимум 8 300 000 рублей. Наконец, последним на рынке появится экстремальное купе BMW M2 CS. По сравнению с BMW M2 Competition, в его конструкции больше углепластика. Аэродинамика стала лучше, а под капот установили более мощный мотор - 3,0-литровую рядную «турбошестерку» от M4 Competition с отдачей 450 л.с. и 550 Нм. Двигатель работает в паре или с «роботом» M DCT, или с «механикой». Разгон до первой «сотни» занимает 4,0 и 4,2 секунды соответственно. Цены начинаются от 7 140 000 рублей.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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