BMW российской сборки поступят в продажу до конца года
Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.
Также на рынке появится топовая версия BMW 5-Series M Sport. Она будет предложена покупателям в двух дизельных версиях - BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive, и в одном варианте с бензиновым двигателем - BMW 530i xDrive. Более мощные модификации получили тормозные системы M Sport и специальные спортивные подвески. «Заряженный» дизель может похвастаться системой регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control.
Что касается «тройки» российской сборки, то ее разработчики снабдили интеллектуальным полным приводом BMW xDrive. А линейка «семерок» расширена за счет локальных версий BMW 740Li xDrive Luxury и BMW 750Li xDrive Executive. Стоимость автомобилей и сроки начала продаж будут озвучены в ближайшее время.
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