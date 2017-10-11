11 октября 2017, 20:05

BMW российской сборки поступят в продажу до конца года

Баварский автопроизводитель BMW представил новые версии своих автомобилей, предназначенные для отечественного рынка. Сборка моделей осуществлялась на заводе в РФ. В ближайшее время новинки будут доступны для заказа.
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В России компания будет продавать седан 5-Series в модификациях 520d, 530d и 530i. Покупатели смогут выбрать из 9 различных комплектаций. Цены варьируются от 2 810 000 рублей до 4 060 000 рублей.

Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.

Также на рынке появится топовая версия BMW 5-Series M Sport. Она будет предложена покупателям в двух дизельных версиях - BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive, и в одном варианте с бензиновым двигателем - BMW 530i xDrive. Более мощные модификации получили тормозные системы M Sport и специальные спортивные подвески. «Заряженный» дизель может похвастаться системой регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control.

Что касается «тройки» российской сборки, то ее разработчики снабдили интеллектуальным полным приводом BMW xDrive. А линейка «семерок» расширена за счет локальных версий BMW 740Li xDrive Luxury и BMW 750Li xDrive Executive. Стоимость автомобилей и сроки начала продаж будут озвучены в ближайшее время.

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Отзывы по теме
Форум BMW 5 седан
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
Wayt
Новый седан BMW 5-серии дебютирует в марте на автосалоне в Женеве
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
Олег Александрович
Шпионские фото BMW 5 Series!
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
роман
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BMW российской сборки поступят в продажу до конца года
{{material_121265}}В России компания будет продавать седан 5-Series в модификациях 520d, 530d и 530i. Покупатели смогут выбрать из 9 различных комплектаций. Цены варьируются от 2 810 000 рублей до 4 060 000 рублей.Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.Также на рынке появится топовая версия BMW 5-Series M Sport. Она будет предложена покупателям в двух дизельных версиях - BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive, и в одном варианте с бензиновым двигателем - BMW 530i xDrive. Более мощные модификации получили тормозные системы M Sport и специальные спортивные подвески. «Заряженный» дизель может похвастаться системой регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control.Что касается «тройки» российской сборки, то ее разработчики снабдили интеллектуальным полным приводом BMW xDrive. А линейка «семерок» расширена за счет локальных версий BMW 740Li xDrive Luxury и BMW 750Li xDrive Executive. Стоимость автомобилей и сроки начала продаж будут озвучены в ближайшее время.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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