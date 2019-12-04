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4 декабря 2019, 12:08

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

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Фото: BMW
В открытой базе Роспатента появились патентные изображения нового спортивного купе BMW M8. Продажи «заряженной» М-версии возрожденной BMW 8-Series должны стартовать до конца 2019 года, но дилеры уже принимают предварительные заказы.
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe

Фото: BMW

BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
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Купе и кабриолет BMW M8 представили еще в июне нынешнего года. В стандартном исполнении автомобили оснащаются 4,4-литровым битурбо V8, который, как и на BMW M5, выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Хардкорный M8 Competition форсирован до 625 сил. Двигатель работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой Steptronic и системой полного привода xDrive. Купе разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды. Версия Competition помогает скинуть 0,1 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но с пакетом M Driver's можно отодвинуть отсечку до 305 км/ч.

Как сообщают «Автоновости дня», патентные изображения мощных BMW M8 появились 3 декабря в базе Роспатента. Внешне отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет отделки экстерьера M Carbon (+459 000 рублей), в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали.

Первые поставки должны начаться до конца 2019 года. Но российские цены были обнародованы еще в июне. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, за BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей. Забронировать автомобиль можно как на официальном сайте марки, так и любом дилерском центре BMW в России. Требуется лишь внести задаток в 150 000 рублей.


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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
{{material_127786}}Купе и кабриолет BMW M8 представили еще в июне нынешнего года. В стандартном исполнении автомобили оснащаются 4,4-литровым битурбо V8, который, как и на BMW M5, выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Хардкорный M8 Competition форсирован до 625 сил. Двигатель работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой Steptronic и системой полного привода xDrive. Купе разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды. Версия Competition помогает скинуть 0,1 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но с пакетом M Driver's можно отодвинуть отсечку до 305 км/ч.Как сообщают «Автоновости дня», патентные изображения мощных BMW M8 появились 3 декабря в базе Роспатента. Внешне отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет отделки экстерьера M Carbon (+459 000 рублей), в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали.Первые поставки должны начаться до конца 2019 года. Но российские цены были обнародованы еще в июне. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, за BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей. Забронировать автомобиль можно как на официальном сайте марки, так и любом дилерском центре BMW в России. Требуется лишь внести задаток в 150 000 рублей.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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