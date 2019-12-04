4 декабря 2019, 12:08
BMW сертифицировала в России BMW M8 Coupe
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Фото: BMW
В открытой базе Роспатента появились патентные изображения нового спортивного купе BMW M8. Продажи «заряженной» М-версии возрожденной BMW 8-Series должны стартовать до конца 2019 года, но дилеры уже принимают предварительные заказы.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Как сообщают «Автоновости дня», патентные изображения мощных BMW M8 появились 3 декабря в базе Роспатента. Внешне отличаются от «гражданской» 8-Series бамперами, спойлером, патрубками выпускной системы и 20-дюймовыми колесами M-дизайна. Дополнительно можно заказать пакет отделки экстерьера M Carbon (+459 000 рублей), в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, боковых зеркал, крыльев и заднего диффузора. В салоне также появляются акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали.
Первые поставки должны начаться до конца 2019 года. Но российские цены были обнародованы еще в июне. Стандартное купе BMW M8 стоит минимум 10 790 000 рублей, за BMW M8 Competition придется заплатить не менее 12 500 000 рублей. Забронировать автомобиль можно как на официальном сайте марки, так и любом дилерском центре BMW в России. Требуется лишь внести задаток в 150 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
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