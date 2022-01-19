19 января 2022, 07:15
BMW снимает с производства легендарный бензиновый мотор
Компания BMW прощается со своим внушительным бензиновым двигателем V12, который выпускала на протяжении последних 35 лет. По этому случаю будет выпущен ограниченный тираж мощных седанов BMW M760i xDrive Final V12.
Дарья Климова Фото: BMW
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Фото: BMW
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Как и в обычном M760i, 6,6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом выдает 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тяжелый седан M760i с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом набирает первую сотню за 3,6 секунды. Цены финальной серии в США начинаются от 200 тысяч долларов, что на 14,5 тысячи дороже стоковой модели. Первые клиенты получат свои автомобили в июле. Вместе с машиной им вручат пресс-папье с точной копией их BMW 7-Series.
Упомянутые модели: BMW 7 (от 4 540 000 Р)
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