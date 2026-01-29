Что грозит владельцам BMW M5 и XM Label: как Euro 7 меняет характеристики топовых моторов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 07:44

BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм

BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм

Что грозит владельцам BMW M5 и XM Label: как Euro 7 меняет характеристики топовых моторов

BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм

В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.

В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире перемены не всегда радуют поклонников скоростью и громкостью. В 2026 году BMW официально представит новую версию своего знаменитого V8 с турбонаддувом для моделей M5 Sedan, M5 Touring и XM Label. Причина – ужесточение экологических требований Евро-7, которые диктуют свои правила.

Если раньше этот мотор выдавал достаточные 430 киловатт (585 л.с. или 577 л.с.), то теперь, чтобы уложиться в рамки новых стандартов, инженерам пришлось снизить отдачу до 400 киловатт (544 л.с. или 536 л.с.). Потеря почти 40 лошадиных сил - это не просто цифры на бумаге, а реальное изменение характера автомобиля.

Внедрение обновленного двигателя стартует с марта 2026 года для всей линейки M5, а уже в последующем та же участь ждет и XM Label. Для многих поклонников марки это решение стало неожиданным, ведь BMW традиционно ассоциируется с мощностью и драйвом. Однако новые правила Евро-7 не оставили выбора: либо соблюдать, либо уйти с рынка.

Интересно, что снижение производительности - не приводит к изменениям. По информации autoevolution, инженеры BMW просмотрели не только настройки двигателя, но и всю систему выхлопа, а также программное обеспечение управления мотором. Это обеспечит сохранение фирменного характера V8, но с меньшим выбросом вредных веществ. Тем не менее, энтузиасты уже гадают, как это скажется на динамике и надежности.

Стоит отметить, что подобные шаги - не прихоть BMW, а вынужденная мера, с которой сталкиваются все крупные автопроизводители Европы. Евро-7 — один из самых жестких стандартов в мире, и его требования касаются не только выбросов CO2, но и множества других параметров, включая оксиды азота и твердые частицы. Для существующих моделей это особенно актуально: приходится жертвовать ради окружающей среды.

Тем не менее, несмотря на снижение мощности, новые M5 и XM Label станут одними из самых интересных автомобилей в своем классе. BMW традиционно умеет находить баланс между требованиями времени и ожиданиями клиентов. Возможно, в будущем мы увидим новые технологии, которым смогут вернуть часть утраченных «лошадей» без последствий для экологии.

Пока же сторонникам бренда остается только ждать выхода обновленных моделей и готовиться к новым ощущениям от управления. Как изменится характер BMW M5 и XM Label после перехода на Евро 7 - покажет только время.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Краснодар Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться