Что грозит владельцам BMW M5 и XM Label: как Euro 7 меняет характеристики топовых моторов

BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм

В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире перемены не всегда радуют поклонников скоростью и громкостью. В 2026 году BMW официально представит новую версию своего знаменитого V8 с турбонаддувом для моделей M5 Sedan, M5 Touring и XM Label. Причина – ужесточение экологических требований Евро-7, которые диктуют свои правила.

Если раньше этот мотор выдавал достаточные 430 киловатт (585 л.с. или 577 л.с.), то теперь, чтобы уложиться в рамки новых стандартов, инженерам пришлось снизить отдачу до 400 киловатт (544 л.с. или 536 л.с.). Потеря почти 40 лошадиных сил - это не просто цифры на бумаге, а реальное изменение характера автомобиля.

Внедрение обновленного двигателя стартует с марта 2026 года для всей линейки M5, а уже в последующем та же участь ждет и XM Label. Для многих поклонников марки это решение стало неожиданным, ведь BMW традиционно ассоциируется с мощностью и драйвом. Однако новые правила Евро-7 не оставили выбора: либо соблюдать, либо уйти с рынка.

Интересно, что снижение производительности - не приводит к изменениям. По информации autoevolution, инженеры BMW просмотрели не только настройки двигателя, но и всю систему выхлопа, а также программное обеспечение управления мотором. Это обеспечит сохранение фирменного характера V8, но с меньшим выбросом вредных веществ. Тем не менее, энтузиасты уже гадают, как это скажется на динамике и надежности.

Стоит отметить, что подобные шаги - не прихоть BMW, а вынужденная мера, с которой сталкиваются все крупные автопроизводители Европы. Евро-7 — один из самых жестких стандартов в мире, и его требования касаются не только выбросов CO2, но и множества других параметров, включая оксиды азота и твердые частицы. Для существующих моделей это особенно актуально: приходится жертвовать ради окружающей среды.

Тем не менее, несмотря на снижение мощности, новые M5 и XM Label станут одними из самых интересных автомобилей в своем классе. BMW традиционно умеет находить баланс между требованиями времени и ожиданиями клиентов. Возможно, в будущем мы увидим новые технологии, которым смогут вернуть часть утраченных «лошадей» без последствий для экологии.

Пока же сторонникам бренда остается только ждать выхода обновленных моделей и готовиться к новым ощущениям от управления. Как изменится характер BMW M5 и XM Label после перехода на Евро 7 - покажет только время.