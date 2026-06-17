Смена капитана на тонущем корабле? Почему ушёл гендиректор BMW и как это прокомментировал глава Mercedes‑Benz

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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 11:45

BMW снижает прогноз по прибыли и поставкам из-за проблем в Китае и на Ближнем Востоке

BMW снижает прогноз по прибыли и поставкам из-за проблем в Китае и на Ближнем Востоке

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BMW снижает прогноз по прибыли и поставкам из-за проблем в Китае и на Ближнем Востоке

BMW неожиданно объявила о пересмотре своих финансовых ожиданий на 2026 год. Причины - падение спроса в Китае и нестабильность на Ближнем Востоке. Что грозит немецкому автогиганту, почему это важно для рынка и как реагируют конкуренты - разбираемся подробно.

BMW неожиданно объявила о пересмотре своих финансовых ожиданий на 2026 год. Причины - падение спроса в Китае и нестабильность на Ближнем Востоке. Что грозит немецкому автогиганту, почему это важно для рынка и как реагируют конкуренты - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о пересмотре BMW своих финансовых планов на 2026 год может показаться далеким событием, но на самом деле она напрямую влияет на глобальный рынок и, как следствие, на цены и доступность автомобилей в России. Когда один из крупнейших мировых автопроизводителей сталкивается с трудностями, это отражается на всей отрасли, включая поставки, стоимость и даже ассортимент моделей.

Как сообщает Reuters, BMW официально снизила прогноз по операционной марже в основном автомобильном сегменте: теперь компания ожидает лишь 1-3% вместо прежних 4-6%. Это серьезный сигнал для инвесторов и партнеров, ведь подобное падение маржинальности говорит о растущих издержках и снижении прибыльности бизнеса. Кроме того, BMW впервые за последние годы признала, что поставки автомобилей в 2026 году уменьшатся, хотя ранее планировалось сохранить прежний уровень.

Причины столь резких изменений кроются в двух ключевых факторах. Во-первых, на китайском рынке, который остается главным для немецких брендов, развернулась настоящая ценовая война. Конкуренция между производителями достигла такого уровня, что некоторые топ-менеджеры называют происходящее «дарвиновской борьбой». В результате не только BMW, но и Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz вынуждены пересматривать свои стратегии и сокращать ожидания по продажам.

Во-вторых, конфликт на Ближнем Востоке, а именно война в Иране, оказал куда более негативное влияние, чем предполагалось. Рост цен на энергоносители и общая нестабильность в регионе подорвали доверие потребителей и увеличили расходы на логистику и производство. В итоге BMW прогнозирует падение прибыли до налогообложения более чем на 15% - это заметно хуже предыдущих оценок.

В ответ на сложившуюся ситуацию руководство BMW заявило о намерении ускорить и усилить меры по сокращению затрат, а также адаптировать внутренние процессы под новые рыночные условия. Генеральный директор Милан Неделькович отметил, что даже рост на рынках США и Европы не способен компенсировать потери в Китае, который остается крупнейшим автомобильным рынком мира.

Интересно, что на фоне этих изменений буквально месяц назад в компании произошла смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост генерального директора BMW, который занимал с 2019 года. Его уход прокомментировал даже глава главного конкурента - Ола Каллениус из Mercedes-Benz, что подчеркивает важность происходящего для всей отрасли. В своем блоге он поблагодарил коллегу за честную конкуренцию и хороший обмен мнениями: «Хорошо, когда есть кто-то, кто подталкивает тебя к лучшим достижениям».

Стоит отметить, что подобные тенденции наблюдаются и у других автопроизводителей, особенно на китайском рынке. Например, недавно эксперты обсуждали, как новые гибридные модели могут изменить расстановку сил в Китае - подробнее об этом можно узнать в материале о новом универсале BYD Seal 06 DM-i Touring, который уже вызвал интерес у покупателей благодаря доступной цене и вместительному багажнику.

В завершение важно добавить несколько фактов для понимания ситуации. Китайский рынок автомобилей - крупнейший в мире, и любые изменения спроса там мгновенно отражаются на глобальных производителях. В 2025 году на долю КНР пришлось более 30% мировых продаж новых машин. Война в Иране привела к скачку цен на нефть, что увеличило себестоимость производства автомобилей по всему миру. Для российских покупателей это может означать рост цен на новые автомобили и сокращение ассортимента, особенно премиальных моделей. Судя по имеющимся данным, автопроизводители будут вынуждены пересматривать свои стратегии и в других регионах, чтобы компенсировать потери на ключевых рынках.

Упомянутые марки: BMW
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