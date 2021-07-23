BMW снова шокирует дизайном: у обновленного BMW X7 появятся двухуровневые фары
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Судя по фотографиям, обновленный BMW X7 планируют отправить по стопам последних моделей Genesis и Hyundai, снабдив двухуровневыми фарами головного света. Верхняя секция, скорее всего, будет представлять собой ходовые огни и указатели поворота, а нижняя – фары ближнего и дальнего света. Можно с уверенностью сказать, что новое смелое дизайнерское решение вызовет не меньше споров, чем появление в 2017 году двухсекционной оптики у Skoda Octavia в середине жизненного цикла третьего поколения.
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