BMW сократит до 8 000 сотрудников в Германии до 2027 года: причины и последствия

BMW сокращает штат в Германии: тысячи рабочих мест под угрозой до 2027 года

BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.

BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.

Новость о масштабных сокращениях BMW вызвала широкий резонанс в автомобильной отрасли. Решение о подобных решениях принято на фоне ухудшения финансовых показателей и просадках на ключевых рынках, прежде всего в Китае. Для немецкого автопрома это тревожный сигнал: даже самые крупные концерны пересматривают свои стратегии и сокращают расходы.

Согласно достигнутому соглашению между руководством BMW и производственным советом, до конца 2027 года компания планирует сократить несколько тысяч рабочих мест на своих предприятиях и в офисах по всей Германии. Основная часть ляжет на административный персонал и специалистов в области исследований и разработок. Производственные линии, где производятся автомобили, сокращения не коснутся - это позволяет сохранить стабильность производства и не допустить сбоев в поставках.

Общее количество сокращенных сотрудников BMW по всему миру может достичь 8000 человек. Данное решение стало ответом на снижение прибыли и корректировку финансового прогноза на текущий год. В июне компания уже объявила о пересмотре своих ожиданий из-за слабых продаж на китайском рынке, который традиционно считается одним из наиболее перспективных для зарубежных автопроизводителей.

Генеральный директор Милан Неделькович ранее подчеркивал необходимость пересмотра программ по сокращению издержек. Сейчас в рамках BMW Group работает около 150 тысяч человек по всему миру, и оптимизация состояния является вынужденной мерой для сохранения конкурентной устойчивости в условиях нестабильной экономической ситуации.

Подобные шаги - не редкость для автопрома в Европе в последние годы.