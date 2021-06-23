BMW сократит производственные затраты, значит ли это более низкое качество сборки?
В настоящее время автомобильная промышленность переживает серьезные изменения и для многих это сложные времена. Баварская компания хоть и сохраняет приверженность двигателю внутреннего сгорания, но планирует значительно сократить количество различных вариантов в следующие четыре года. По оценкам Bayerische Motoren Werke, к 2030 году по крайней мере половину продаж BMW будут составлять электрические модели.
Volkswagen, Daimler и Tesla рассматриваются баварцами как компании, которые более эффективны благодаря оптимизированным производственным процессам, пишет motor1.com. BMW хочет последовать этому примеру и запланировать сокращение производственных затрат на 25 процентов.
«К 2025 году мы снизим производственные затраты на одно транспортное средство на 25 процентов по сравнению с уровнем 2019 года», - заявил член правления BMW, отвечающий за производство, Милан Неделькович немецкой газете Handelsblatt. Дополнительной информации нет. Поэтому вопрос о том, повлияют ли эти сокращения расходов на качество сборки моделей BMW следующего поколения, остается открытым.
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