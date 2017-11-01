1 ноября 2017, 17:34

BMW создала особенный седан M3

Баварская компания BMW выпустила особый «заряженный» седан M3. Эксклюзивная модель посвящена 30-летнему присутствию «эмки» на рынке США. Примечательно, что такой автомобиль выпущен в единственном экземпляре.
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BMW создала особенный седан M3 BMW M3

BMW M3
Выпускается с 1992 г.
Новый 3 950 000 Р
Эту премьеру даже сложно назвать презентацией особой модификации, так как в этом исполнении выпущен всего один автомобиль. Публичное представление машины состоялось на тюнинг-шоу SEMA.

BMW M3 30 Years American Edition окрашен в особый колер Frozen Red. Также от всех автомобилей М-семейства данный седан отличается алюминиевыми колесными дисками от  M Performance золотистого цвета, карбоновой крышей и антикрылом, выполненным из углеволокна.

Доработки коснулись не только внешности модели. Инженеры снабдили машину спортивной подвеской с регулируемыми амортизаторами и титановой системой выхлопа. Салон создан из материалов красного, белого и синего цветов, что повторяет цвета американского флага.

Юбилейный седан может похвастаться увеличенной силовой отдачей, которая обеспечена опциональным спорт-пакетом Competition Package. Если стандартная «эмка» порадует владельца «табуном» в 431 л.с., то данный экземпляр способен развивать мощность в 450 «лошадей». Мотор сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач.

О стоимости эксклюзивного «заряженного» автомобиля пока можно только гадать - компания не озвучила официальную стоимость. При этом стандартный M3 Competition Package можно приобрести за 71 200 долларов.

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Долгожданное обновление модельного ряда легендарных "трешек" - М3 - стало прекрасным подарком для всех поклонников марки, считающих уверенную динамику третьей серии все же "вяловатой" для такого автомобиля. Дизайн обновленного купе получился в меру консервативным, в меру спортивным - что особенно удобно ...
Auto
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
мороз
Продам пороги на BMW 92M, и двери 90.
Продам пороги на BMW 92M левый и правый, BMW 90 пороги Performance, М стиль. Двери на BMW 90 4 двери.
SISLEY
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BMW создала особенный седан M3
{{model_1751}}Эту премьеру даже сложно назвать презентацией особой модификации, так как в этом исполнении выпущен всего один автомобиль. Публичное представление машины состоялось на тюнинг-шоу SEMA.BMW M3 30 Years American Edition окрашен в особый колер Frozen Red. Также от всех автомобилей М-семейства данный седан отличается алюминиевыми колесными дисками от  M Performance золотистого цвета, карбоновой крышей и антикрылом, выполненным из углеволокна.Доработки коснулись не только внешности модели. Инженеры снабдили машину спортивной подвеской с регулируемыми амортизаторами и титановой системой выхлопа. Салон создан из материалов красного, белого и синего цветов, что повторяет цвета американского флага.Юбилейный седан может похвастаться увеличенной силовой отдачей, которая обеспечена опциональным спорт-пакетом Competition Package. Если стандартная «эмка» порадует владельца «табуном» в 431 л.с., то данный экземпляр способен развивать мощность в 450 «лошадей». Мотор сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач.О стоимости эксклюзивного «заряженного» автомобиля пока можно только гадать - компания не озвучила официальную стоимость. При этом стандартный M3 Competition Package можно приобрести за 71 200 долларов.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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