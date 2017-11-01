BMW создала особенный седан M3
BMW M3 30 Years American Edition окрашен в особый колер Frozen Red. Также от всех автомобилей М-семейства данный седан отличается алюминиевыми колесными дисками от M Performance золотистого цвета, карбоновой крышей и антикрылом, выполненным из углеволокна.
Доработки коснулись не только внешности модели. Инженеры снабдили машину спортивной подвеской с регулируемыми амортизаторами и титановой системой выхлопа. Салон создан из материалов красного, белого и синего цветов, что повторяет цвета американского флага.
Юбилейный седан может похвастаться увеличенной силовой отдачей, которая обеспечена опциональным спорт-пакетом Competition Package. Если стандартная «эмка» порадует владельца «табуном» в 431 л.с., то данный экземпляр способен развивать мощность в 450 «лошадей». Мотор сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач.
О стоимости эксклюзивного «заряженного» автомобиля пока можно только гадать - компания не озвучила официальную стоимость. При этом стандартный M3 Competition Package можно приобрести за 71 200 долларов.
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