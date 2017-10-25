BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове
Хэтчбек построен на модернизированной промышленной платформе UKL, которая использовалась при создании BMW 2-Series Tourer, BMW X1 и седана BMW 1-Series. Последняя модель будет представлена только на китайском рынке. В моторную гамму входят шестицилиндровые рядные двигатели, которые заменили прежние четырехцилиндровые турбированные моторы. Другие подробности о технической «начинке» производитель держит в секрете.
Компания пока не сообщала о выпуске «заряженной» М-версии. Есть основания предполагать, что эта модель не планируется к выпуску. Судя по опубликованным снимкам, публичная премьера новинки состоится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что BMW тестирует седан 3-Series, оснащенный гибридной силовой установкой. Эта модификация выйдет на рынок в конце следующего года, а к 2020 году производитель выпустит полностью электрическую версию данного автомобиля.
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