25 октября 2017, 10:13

BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове

Фотошпионам удалось сфотографировать обновленный компактный хэтчбек BMW 1-Series в серийном кузове. Новинка проходит серию дорожных испытаний на гоночной трассе Нюрбургринга.
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  BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове BMW 1 BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове BMW 1 BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове BMW 1 BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове BMW 1 BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове BMW 1 BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове
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Кузов автомобиля скрыт камуфляжной пленкой, но даже так заметно, что дизайнеры изменили переднюю часть кузова. Модель получила более угловатую головную оптику и характерную для баварцев радиаторную решетку. Общее исполнение экстерьера стало более строгим, но создателям удалось сохранить характерные для «единички» черты.

Хэтчбек построен на модернизированной промышленной платформе UKL, которая использовалась при создании BMW 2-Series Tourer, BMW X1 и седана BMW 1-Series. Последняя модель будет представлена только на китайском рынке. В моторную гамму входят шестицилиндровые рядные двигатели, которые заменили прежние четырехцилиндровые турбированные моторы. Другие подробности о технической «начинке» производитель держит в секрете.

Компания пока не сообщала о выпуске «заряженной» М-версии. Есть основания предполагать, что эта модель не планируется к выпуску. Судя по опубликованным снимкам, публичная премьера новинки состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что BMW тестирует седан 3-Series, оснащенный гибридной силовой установкой. Эта модификация выйдет на рынок в конце следующего года, а к 2020 году производитель выпустит полностью электрическую версию данного автомобиля.

Новинки и концепт кары БМВ 1 серии, копейка

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Отзывы по теме
Форум BMW 1
Долго выбирал. Но случайно наткнулся в автосалоне на БМВ 120d в комплектации Urban. Взял тест драйв, правда там другая комплектация была с бензиновым движком 1.6, но и с им она довольно таки резвая. В общем, купил и не жалею! Примерно с 2 месяца назад забрал из Автодома. Управляемость на высоте, отделка ...
Василий
Hartge представила свой вариант “копейки” BMW
Hartge тюнинг на BMW открыли свое представительство в Москве. По этой машине тут больше инфы и видео есть, можно посмотреть 1-серию купе от Hartge в деле: http:// www.hartge-russia.ru/ bmw_1_coupe_tuning.html
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BMW тестирует хэтчбек 1-Series в серийном кузове
{{material_121399}}Кузов автомобиля скрыт камуфляжной пленкой, но даже так заметно, что дизайнеры изменили переднюю часть кузова. Модель получила более угловатую головную оптику и характерную для баварцев радиаторную решетку. Общее исполнение экстерьера стало более строгим, но создателям удалось сохранить характерные для «единички» черты.Хэтчбек построен на модернизированной промышленной платформе UKL, которая использовалась при создании BMW 2-Series Tourer, BMW X1 и седана BMW 1-Series. Последняя модель будет представлена только на китайском рынке. В моторную гамму входят шестицилиндровые рядные двигатели, которые заменили прежние четырехцилиндровые турбированные моторы. Другие подробности о технической «начинке» производитель держит в секрете.Компания пока не сообщала о выпуске «заряженной» М-версии. Есть основания предполагать, что эта модель не планируется к выпуску. Судя по опубликованным снимкам, публичная премьера новинки состоится в ближайшее время.Ранее сообщалось, что BMW тестирует седан 3-Series, оснащенный гибридной силовой установкой. Эта модификация выйдет на рынок в конце следующего года, а к 2020 году производитель выпустит полностью электрическую версию данного автомобиля.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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