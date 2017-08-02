2 августа 2017, 14:05

BMW тестирует кроссовер X4 M 2018 года

Дорожные испытания говорят о том, что немецкий машиностроитель завершил этап разработки «заряженной» модели и вышел на финишную прямую в подготовке к выпуску.
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BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 540 000 до 3 690 000 Р
Объявлений: 230
Отзывов: 1
Кроссовер построили на модульной платформе CLAR, значит, он станет чуть шире и длиннее существующей модели. Внешние изменения заключаются в том, что X4 получил головную и заднюю оптику нового дизайна, а также улучшенную подвеску. Эксперты отмечают более спортивные бампера и уменьшенную по сравнению с BMW X3 радиаторную решетку.

Кроссовер получился немного ниже своих «старших братьев». Это может говорить о снижении внедорожных качеств, но вместе с этим должна улучшится динамика в рамках городского режима.

Скорее всего, под капотом новинки инженеры разместили модернизированный 460-сильный 3-литровый двигатель S58 с улучшенной системой охлаждения. Парой выступит 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Это позволит модели встать в один ряд с Mercedes-Benz GLC C63. Премьера новинки ожидается в 2018 году. Ожидается, что компания познакомит публику с X4 M на Женевском или Парижском автосалоне. Серийное производство запланировано на 2019 год.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X4
Продал в прошлом году туарега и взял новым этот премиум кроссовер. Изначально хотел х6, но переплачивать не захотел, решил, что бмв х4 2015 и так обладает всем необходимым. Выглядит он круто, салон нормальный, скопирован с х3, зато все сделано качественно и удобно. К дизелям отношусь с опаской, поэтому ...
NN
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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BMW тестирует кроссовер X4 M 2018 года
{{model_6102}}Кроссовер построили на модульной платформе CLAR, значит, он станет чуть шире и длиннее существующей модели. Внешние изменения заключаются в том, что X4 получил головную и заднюю оптику нового дизайна, а также улучшенную подвеску. Эксперты отмечают более спортивные бампера и уменьшенную по сравнению с BMW X3 радиаторную решетку.Кроссовер получился немного ниже своих «старших братьев». Это может говорить о снижении внедорожных качеств, но вместе с этим должна улучшится динамика в рамках городского режима. Скорее всего, под капотом новинки инженеры разместили модернизированный 460-сильный 3-литровый двигатель S58 с улучшенной системой охлаждения. Парой выступит 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Это позволит модели встать в один ряд с Mercedes-Benz GLC C63. Премьера новинки ожидается в 2018 году. Ожидается, что компания познакомит публику с X4 M на Женевском или Парижском автосалоне. Серийное производство запланировано на 2019 год.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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