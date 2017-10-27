27 октября 2017, 20:17

BMW тестирует мощнейший седан M3

Баварский автопроизводитель вывел на дорожные испытания «злой» седан BMW M3 в CS-модификации. Эта версия станет самой мощной за всю историю существования модели. Фотошпионам удалось сделать снимки тестового автомобиля.
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BMW тестирует мощнейший седан M3 BMW M3

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На рынке седан появится с именем M3 CS. Создатели применили к нему все доработки, которые получило купе М4. Так, автомобиль оснащется улучшенным 3-литровым твин-турбо мотором с шестью цилиндрами, производительность которого возрастет с с 431 л.с. и 550 Нм крутящего момента до 460 «лошадей» и 600 Нм.

Для повышения динамики модель снабдили усовершенствованным аэродинамическим обвесом кузова и облегченной конструкцией. Карбон использован при создании капота, переднего сплиттера, заднего диффузора и ряда других элементов. Это позволило снизить массу автомобиля на 30-40 кг.

Увеличенная мощность потребовала установки карбон-керамических тормозных механизмов, изменения настроек подвески и использования стабилизаторов поперечной устойчивости большего размера.

Автолюбителям новинка станет доступна в конце следующего года. Как ожидают создатели, покорить трассу «Северной петли» седан сможет быстрее, чем за 7 минут и 40 секунд. Пока среди «четырехдверок» рекордсменом считается Alfa Romeo Giulia Qudrifoglio Verde, который преодолел трек Нюрбургринга за 7 минут и 32 секунды.

Напомним, что специалисты подразделения M Perfomance обозначили свою готовность приступить к созданию конкурента гиперкара Mercedes-AMG Project One. По словам представителей компании, у баварских инженеров достаточно наработок, чтобы создать действительно впечатляющую модель.

Комплектации и технические характеристики

BMW M3 3.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин431
Объем двигателя2979
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл12.0
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум BMW M3
Долгожданное обновление модельного ряда легендарных "трешек" - М3 - стало прекрасным подарком для всех поклонников марки, считающих уверенную динамику третьей серии все же "вяловатой" для такого автомобиля. Дизайн обновленного купе получился в меру консервативным, в меру спортивным - что особенно удобно ...
Auto
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
мороз
Продам пороги на BMW 92M, и двери 90.
Продам пороги на BMW 92M левый и правый, BMW 90 пороги Performance, М стиль. Двери на BMW 90 4 двери.
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BMW тестирует мощнейший седан M3
{{material_121479}}На рынке седан появится с именем M3 CS. Создатели применили к нему все доработки, которые получило купе М4. Так, автомобиль оснащется улучшенным 3-литровым твин-турбо мотором с шестью цилиндрами, производительность которого возрастет с с 431 л.с. и 550 Нм крутящего момента до 460 «лошадей» и 600 Нм.Для повышения динамики модель снабдили усовершенствованным аэродинамическим обвесом кузова и облегченной конструкцией. Карбон использован при создании капота, переднего сплиттера, заднего диффузора и ряда других элементов. Это позволило снизить массу автомобиля на 30-40 кг.Увеличенная мощность потребовала установки карбон-керамических тормозных механизмов, изменения настроек подвески и использования стабилизаторов поперечной устойчивости большего размера.Автолюбителям новинка станет доступна в конце следующего года. Как ожидают создатели, покорить трассу «Северной петли» седан сможет быстрее, чем за 7 минут и 40 секунд. Пока среди «четырехдверок» рекордсменом считается Alfa Romeo Giulia Qudrifoglio Verde, который преодолел трек Нюрбургринга за 7 минут и 32 секунды.Напомним, что специалисты подразделения M Perfomance обозначили свою готовность приступить к созданию конкурента гиперкара Mercedes-AMG Project One. По словам представителей компании, у баварских инженеров достаточно наработок, чтобы создать действительно впечатляющую модель.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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