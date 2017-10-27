BMW тестирует мощнейший седан M3
Для повышения динамики модель снабдили усовершенствованным аэродинамическим обвесом кузова и облегченной конструкцией. Карбон использован при создании капота, переднего сплиттера, заднего диффузора и ряда других элементов. Это позволило снизить массу автомобиля на 30-40 кг.
Увеличенная мощность потребовала установки карбон-керамических тормозных механизмов, изменения настроек подвески и использования стабилизаторов поперечной устойчивости большего размера.
Автолюбителям новинка станет доступна в конце следующего года. Как ожидают создатели, покорить трассу «Северной петли» седан сможет быстрее, чем за 7 минут и 40 секунд. Пока среди «четырехдверок» рекордсменом считается Alfa Romeo Giulia Qudrifoglio Verde, который преодолел трек Нюрбургринга за 7 минут и 32 секунды.
Напомним, что специалисты подразделения M Perfomance обозначили свою готовность приступить к созданию конкурента гиперкара Mercedes-AMG Project One. По словам представителей компании, у баварских инженеров достаточно наработок, чтобы создать действительно впечатляющую модель.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M3 3.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|431
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|12.0
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|8.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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