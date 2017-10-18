18 октября 2017, 10:25

BMW тестирует новую гибридную «тройку»

Баварский автопроизводитель BMW вывел на дорожные испытания гибридный вариант седана 3-Series свежей генерации. Новинка попала в объективы фотошпионов.
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  BMW тестирует новую гибридную «тройку» BMW 3 BMW тестирует новую гибридную «тройку»
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BMW 3
Выпускается с 1975 г.
Новый от 1 820 000 до 2 570 000 Р
Отзывов: 6
О гибридной «начинке» свидетельствует надпись «Hybrid Test Vehicle», расположенная на передней двери автомобиля. Размещать такую наклейку предписывает законодательство в целях безопасности. Ожидается, что модель выйдет в двух гибридных модификациях, а запас хода на аккумуляторах составит не менее 50 км.

Новая «тройка» получила легкосплавные колесные диски увеличенного размера. Решетка радиатора выполнена в традиционном для моделей BMW стиле с двумя «лепестками». Также автомобиль оснащен дополнительным воздухозаборником в средней части переднего бампера. Новинка получила аккуратный обвес в нижней части кузова, а также характерный «плавник» на крыше.

Седан построен на модульном шасси CLAR, что позволило создателям увеличить его габариты. При этом вес модели снизился на 40 кг по сравнению с предшественником благодаря использованию легкосплавных материалов. Наряду с гибридными силовыми установками, в моторную гамму попадут бензиновые и дизельные двигатели на три, четыре и шесть цилиндров.

Ожидается, что самая мощная версия получит индекс M340i и будет являться вариацией от M Performance. «Заряженная» 3-series будет приводиться  в движение 3-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составит не менее 370 «лошадей».

Официальная премьера 3-Series нового поколения с гибридной силовой установкой запланирована на конец следующего года. Компания сообщает, что позже «тройка» получит «горячее» гибридное исполнение. В этой модификации силовая отдача агрегатов составит около 500 л.с. К 2020 году баварцы планируют выпустить полностью электрическую версию модели.

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Форум BMW 3 седан
Ребят помогите у меня бмв е36 1.6 цепь, всё началось с того как проехав по луже начало троить и не ехать провалы газа и тяги потом, проехал 300 м и стало всё норм, но на этом всё не закончилось, после того как машина постоит ночь я завожу ее все норм работает хорошо но через минут 5 снова такиеже симтомы ...
андрей
BMW 3: Мало не покажется!
Согласен с вами частично, а знаете почему? Потому что самый дорогой автомобиль это Bugatti Veyron стоит 3 млн. евро.На эту сумму можно купить 5 БМВ.
ziitti
Отзыв о BMW 3 1987 года
Я являюсь истинным поклонником компании БМВ. Естественно практически все мои автомобили были БМВ. BMW 3 1987 была моим вторым автомобилем, на котором я проездил более 5 лет! я думаю что она была и есть очень красивая по своему дизайнерскому виду. Салон продуман до мелочей, все находится там где должно ...
Medichi77
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BMW тестирует новую гибридную «тройку»
{{model_129}}О гибридной «начинке» свидетельствует надпись «Hybrid Test Vehicle», расположенная на передней двери автомобиля. Размещать такую наклейку предписывает законодательство в целях безопасности. Ожидается, что модель выйдет в двух гибридных модификациях, а запас хода на аккумуляторах составит не менее 50 км.Новая «тройка» получила легкосплавные колесные диски увеличенного размера. Решетка радиатора выполнена в традиционном для моделей BMW стиле с двумя «лепестками». Также автомобиль оснащен дополнительным воздухозаборником в средней части переднего бампера. Новинка получила аккуратный обвес в нижней части кузова, а также характерный «плавник» на крыше.Седан построен на модульном шасси CLAR, что позволило создателям увеличить его габариты. При этом вес модели снизился на 40 кг по сравнению с предшественником благодаря использованию легкосплавных материалов. Наряду с гибридными силовыми установками, в моторную гамму попадут бензиновые и дизельные двигатели на три, четыре и шесть цилиндров.Ожидается, что самая мощная версия получит индекс M340i и будет являться вариацией от M Performance. «Заряженная» 3-series будет приводиться  в движение 3-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составит не менее 370 «лошадей».Официальная премьера 3-Series нового поколения с гибридной силовой установкой запланирована на конец следующего года. Компания сообщает, что позже «тройка» получит «горячее» гибридное исполнение. В этой модификации силовая отдача агрегатов составит около 500 л.с. К 2020 году баварцы планируют выпустить полностью электрическую версию модели.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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