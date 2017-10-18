BMW тестирует новую гибридную «тройку»
Новая «тройка» получила легкосплавные колесные диски увеличенного размера. Решетка радиатора выполнена в традиционном для моделей BMW стиле с двумя «лепестками». Также автомобиль оснащен дополнительным воздухозаборником в средней части переднего бампера. Новинка получила аккуратный обвес в нижней части кузова, а также характерный «плавник» на крыше.
Седан построен на модульном шасси CLAR, что позволило создателям увеличить его габариты. При этом вес модели снизился на 40 кг по сравнению с предшественником благодаря использованию легкосплавных материалов. Наряду с гибридными силовыми установками, в моторную гамму попадут бензиновые и дизельные двигатели на три, четыре и шесть цилиндров.
Ожидается, что самая мощная версия получит индекс M340i и будет являться вариацией от M Performance. «Заряженная» 3-series будет приводиться в движение 3-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составит не менее 370 «лошадей».
Официальная премьера 3-Series нового поколения с гибридной силовой установкой запланирована на конец следующего года. Компания сообщает, что позже «тройка» получит «горячее» гибридное исполнение. В этой модификации силовая отдача агрегатов составит около 500 л.с. К 2020 году баварцы планируют выпустить полностью электрическую версию модели.
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