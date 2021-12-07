BMW умеет не только в седаны: лучшие кабриолеты в истории бренда
BMW Z1
Нельзя говорить о кабриолетах BMW и не упомянуть одну из самых интересных моделей – BMW Z1. Она впервые была представлена на Франкфуртском автосалоне, и сразу же завоевала популярность, так что выход в серию был неизбежен. Уникальность модели заключалась в ее дверях – они опускались вниз по принципу оконных стекол, более того, вы могли ездить с опущенными дверьми!
Еще одним интересным моментом был кузов машины, состоявший из пластиковых панелей, которые можно было легко демонтировать и заново установить в новом цвете, причем в течение 1 дня! По крайне мере так утверждал производитель.
BMW 507
Кабриолет созданный в 50-е годы был невероятно красив! Более того, по некоторым оценкам он до сих пор остается самым красивым автомобилем, в истории бренда. Но в техническом плане машина была с изъяном… Слишком дорогая сборка, перегруженность техническими элементами делала обслуживание дорогим и сложным, да и для своей стоимости машина была слишком маломощной. Кончилось все тем, что продажи этого бесподобно красивого кабриолета с треском провалились.
Оглядываясь назад можно сказать, что этот BMW был не только красив, но и очень продуман, просто тогда ему не повезло. Он стал самым известным родстером компании в тот момент, все остальные можно считать его наследниками. Да и следующий автомобиль в списке был создан дабы почтить уникальный 507-й.
BMW Z8
Этот кабриолет был спроектирован Хенриком Фискером по заказу BMW, чтобы отдать дань уважения классическому BMW 507. Этот большой двухместный родстер до сих пор остается в числе самых привлекательных кабриолетов в истории бренда. Учитывая, кто был «вдохновителем», это вовсе неудивительно – потомок оказался не менее прекрасен, чем прародитель 507-й.
Но внешность не единственное, что делает эту машину особенной – под ее капотом спрятан мотор E39 от M5. Это V8 объемом 4,9 л мощностью 395 л.с., устанавливался он только в паре с 6-ступенчатой МКПП. Сочетание великолепной внешности и мощи удостаивает этот кабриолет почетного места в зале славы легенд BMW.
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