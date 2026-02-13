Почему BMW выступила против поставок своих автомобилей из Китая в Россию и чем это грозит

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 08:53

BMW ужесточает контроль: запрет на экспорт из Китая в Россию и новые схемы ввоза

BMW ужесточает контроль: запрет на экспорт из Китая в Россию и новые схемы ввоза

Почему BMW выступила против поставок своих автомобилей из Китая в Россию и чем это грозит

BMW ужесточает контроль: запрет на экспорт из Китая в Россию и новые схемы ввоза

BMW официально запретила экспорт своих машин из Китая в Россию, но на деле автомобили продолжают попадать на рынок через серые схемы. Как это возможно и что грозит покупателям - разбираемся в деталях.

BMW официально запретила экспорт своих машин из Китая в Россию, но на деле автомобили продолжают попадать на рынок через серые схемы. Как это возможно и что грозит покупателям - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запрете BMW на экспорт своих автомобилей из Китая в Россию стала настоящим сигналом: привычные схемы покупки премиальных машин меняются на глазах. В условиях, когда официальные поставки заблокированы, на первый план выходят альтернативные пути ввоза, а вместе с ними - новые риски и вопросы для покупателей.

В BMW AG приняли жесткое решение: китайскому подразделению предписано категорически возражать против любых попыток экспорта автомобилей марки в Россию. Это не просто формальность - речь идет о прямом запрете, который должен перекрыть легальные каналы поставок. Однако, как отмечают в самой компании, полностью контролировать ситуацию невозможно: если машины все же попадают в Россию по так называемым «серым» схемам, это уже выходит за пределы влияния BMW.

По данным аналитиков, только за прошлый год в Россию было ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, причем 18 тысяч из них - новые, а остальные подержанные. Особенно примечательно, что почти половина новых BMW, оказавшихся на российском рынке, произведены именно в Китае. Это говорит о том, что несмотря на официальные запреты, спрос на бренд остается высоким, а схемы ввоза становятся все изощреннее.

В последние месяцы на рынке наблюдается интересная тенденция: новые автомобили западных марок, в том числе BMW, часто оформляются как подержанные. Такая уловка позволяет обойти формальные ограничения и снизить риски, связанные с возможными санкциями. Для покупателей это означает, что на первый взгляд «свежий» автомобиль может иметь в документах отметку о предыдущем владельце или пробеге, хотя по сути он новый.

Еще один любопытный момент - возобновление производства кроссоверов BMW X7 на калининградском «Автоторе». Здесь речь идет о сборке машин из комплектующих, которые были завезены в Россию еще до весны 2022 года. Это временное решение, рассчитанное на использование складских запасов, но оно наглядно демонстрирует, как российские компании ищут выход из сложившейся ситуации.

В целом, ситуация с BMW - лишь часть общей картины. Многие западные бренды, официально покинувшие российский рынок, продолжают присутствовать здесь благодаря параллельному импорту и различным схемам. Однако для конечного потребителя это означает не только рост цен, но и дополнительные риски: гарантийное обслуживание, доступность запчастей и юридическая чистота сделки теперь требуют особого внимания.

Пока одни автолюбители ищут способы приобрести желанный BMW, другие предпочитают подождать, надеясь на изменения в политике бренда или стабилизацию рынка. Но ясно одно: эпоха легких и прозрачных покупок премиальных автомобилей в России осталась в прошлом, и теперь каждый шаг требует взвешенного подхода и тщательной проверки.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Саратов Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться