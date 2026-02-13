Почему BMW выступила против поставок своих автомобилей из Китая в Россию и чем это грозит

BMW ужесточает контроль: запрет на экспорт из Китая в Россию и новые схемы ввоза

BMW официально запретила экспорт своих машин из Китая в Россию, но на деле автомобили продолжают попадать на рынок через серые схемы. Как это возможно и что грозит покупателям - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запрете BMW на экспорт своих автомобилей из Китая в Россию стала настоящим сигналом: привычные схемы покупки премиальных машин меняются на глазах. В условиях, когда официальные поставки заблокированы, на первый план выходят альтернативные пути ввоза, а вместе с ними - новые риски и вопросы для покупателей.

В BMW AG приняли жесткое решение: китайскому подразделению предписано категорически возражать против любых попыток экспорта автомобилей марки в Россию. Это не просто формальность - речь идет о прямом запрете, который должен перекрыть легальные каналы поставок. Однако, как отмечают в самой компании, полностью контролировать ситуацию невозможно: если машины все же попадают в Россию по так называемым «серым» схемам, это уже выходит за пределы влияния BMW.

По данным аналитиков, только за прошлый год в Россию было ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, причем 18 тысяч из них - новые, а остальные подержанные. Особенно примечательно, что почти половина новых BMW, оказавшихся на российском рынке, произведены именно в Китае. Это говорит о том, что несмотря на официальные запреты, спрос на бренд остается высоким, а схемы ввоза становятся все изощреннее.

В последние месяцы на рынке наблюдается интересная тенденция: новые автомобили западных марок, в том числе BMW, часто оформляются как подержанные. Такая уловка позволяет обойти формальные ограничения и снизить риски, связанные с возможными санкциями. Для покупателей это означает, что на первый взгляд «свежий» автомобиль может иметь в документах отметку о предыдущем владельце или пробеге, хотя по сути он новый.

Еще один любопытный момент - возобновление производства кроссоверов BMW X7 на калининградском «Автоторе». Здесь речь идет о сборке машин из комплектующих, которые были завезены в Россию еще до весны 2022 года. Это временное решение, рассчитанное на использование складских запасов, но оно наглядно демонстрирует, как российские компании ищут выход из сложившейся ситуации.

В целом, ситуация с BMW - лишь часть общей картины. Многие западные бренды, официально покинувшие российский рынок, продолжают присутствовать здесь благодаря параллельному импорту и различным схемам. Однако для конечного потребителя это означает не только рост цен, но и дополнительные риски: гарантийное обслуживание, доступность запчастей и юридическая чистота сделки теперь требуют особого внимания.

Пока одни автолюбители ищут способы приобрести желанный BMW, другие предпочитают подождать, надеясь на изменения в политике бренда или стабилизацию рынка. Но ясно одно: эпоха легких и прозрачных покупок премиальных автомобилей в России осталась в прошлом, и теперь каждый шаг требует взвешенного подхода и тщательной проверки.