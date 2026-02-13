Почему BMW выступила против поставок своих автомобилей из Китая в Россию и чем это грозит

13 февраля 2026, 08:53
BMW ужесточает контроль: запрет на экспорт из Китая в Россию и новые схемы ввоза
BMW официально запретила экспорт своих машин из Китая в Россию, но на деле автомобили продолжают попадать на рынок через серые схемы. Как это возможно и что грозит покупателям - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о запрете BMW на экспорт своих автомобилей из Китая в Россию стала настоящим сигналом: привычные схемы покупки премиальных машин меняются на глазах. В условиях, когда официальные поставки заблокированы, на первый план выходят альтернативные пути ввоза, а вместе с ними - новые риски и вопросы для покупателей.
В BMW AG приняли жесткое решение: китайскому подразделению предписано категорически возражать против любых попыток экспорта автомобилей марки в Россию. Это не просто формальность - речь идет о прямом запрете, который должен перекрыть легальные каналы поставок. Однако, как отмечают в самой компании, полностью контролировать ситуацию невозможно: если машины все же попадают в Россию по так называемым «серым» схемам, это уже выходит за пределы влияния BMW.
По данным аналитиков, только за прошлый год в Россию было ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, причем 18 тысяч из них - новые, а остальные подержанные. Особенно примечательно, что почти половина новых BMW, оказавшихся на российском рынке, произведены именно в Китае. Это говорит о том, что несмотря на официальные запреты, спрос на бренд остается высоким, а схемы ввоза становятся все изощреннее.
В последние месяцы на рынке наблюдается интересная тенденция: новые автомобили западных марок, в том числе BMW, часто оформляются как подержанные. Такая уловка позволяет обойти формальные ограничения и снизить риски, связанные с возможными санкциями. Для покупателей это означает, что на первый взгляд «свежий» автомобиль может иметь в документах отметку о предыдущем владельце или пробеге, хотя по сути он новый.
Еще один любопытный момент - возобновление производства кроссоверов BMW X7 на калининградском «Автоторе». Здесь речь идет о сборке машин из комплектующих, которые были завезены в Россию еще до весны 2022 года. Это временное решение, рассчитанное на использование складских запасов, но оно наглядно демонстрирует, как российские компании ищут выход из сложившейся ситуации.
В целом, ситуация с BMW - лишь часть общей картины. Многие западные бренды, официально покинувшие российский рынок, продолжают присутствовать здесь благодаря параллельному импорту и различным схемам. Однако для конечного потребителя это означает не только рост цен, но и дополнительные риски: гарантийное обслуживание, доступность запчастей и юридическая чистота сделки теперь требуют особого внимания.
Пока одни автолюбители ищут способы приобрести желанный BMW, другие предпочитают подождать, надеясь на изменения в политике бренда или стабилизацию рынка. Но ясно одно: эпоха легких и прозрачных покупок премиальных автомобилей в России осталась в прошлом, и теперь каждый шаг требует взвешенного подхода и тщательной проверки.
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
