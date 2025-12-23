Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 13:36

Новый патент BMW: владельцы не смогут обслуживать авто без специнструмента — что это значит

BMW готовит нововведение, которое может изменить подход к ремонту их машин. Компания запатентовала необычные винты. Владельцы и сервисы уже обсуждают возможные последствия. Ожидаются перемены в доступности самостоятельного обслуживания.

Немецкий автопроизводитель BMW разработал и запатентовал крепежные элементы с оригинальной формой головки, которые могут серьезно повлиять на привычный порядок обслуживания автомобилей. Как сообщает Российская Газета, речь идет о винтах, выполненных в стилистике фирменного логотипа марки - с характерным делением на четыре сектора. Такая конструкция предполагает, что для откручивания потребуется специальный инструмент, который не входит в стандартные наборы гаражного оборудования.

В патентной документации описано несколько вариантов исполнения: с внутренними шлицами, плоской или закругленной формой, а также с чередованием утопленных и выступающих сегментов. Это решение может ограничить возможности владельцев и независимых мастерских по самостоятельному ремонту и обслуживанию машин BMW. Если такие винты появятся на серийных моделях, доступ к некоторым узлам автомобиля окажется возможен только в официальных сервисах, где есть нужный инструмент.

Пока неясно, где именно планируется использовать новый крепеж - в салоне, под капотом или на внешних деталях. Однако эксперты уверены: даже частичное внедрение подобных винтов способно усилить зависимость автовладельцев от дилерских центров. В автомобильном сообществе уже разгорелись споры по поводу этого новшества. Многие считают, что подобные меры идут вразрез с современными тенденциями, когда производители и регуляторы стремятся упростить ремонт и повысить ремонтопригодность техники.

В то же время некоторые специалисты полагают, что ситуация может быстро измениться, если на рынке появятся совместимые инструменты от сторонних производителей. Однако сам факт патентования такого крепежа вновь поднимает вопрос о балансе между фирменным стилем, контролем над сервисом и правом владельца распоряжаться своим автомобилем по своему усмотрению.

Пользователи профильных форумов и социальных сетей уже выразили недовольство, опасаясь, что нововведение приведет к дополнительным расходам и усложнит жизнь тем, кто привык обслуживать машину самостоятельно. Впрочем, пока речь идет только о патенте, и неизвестно, когда и в каком объеме BMW решит внедрить необычные винты на своих моделях. Тем не менее, обсуждение этой темы не утихает, ведь вопрос свободы ремонта остается актуальным для многих автомобилистов.

Упомянутые марки: BMW
