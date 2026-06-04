Как ИИ помогает BMW делать новые машины быстрее и дешевле для покупателей

BMW внедряет нейросети: как искусственный интеллект меняет краш-тесты и разработку авто

BMW удивила рынок: компания начала использовать искусственный интеллект для виртуальных краш-тестов и ускорения проектирования новых моделей. Это решение уже позволило сократить расходы и уменьшить штат программистов. Почему автогигант пошел на такой шаг и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся подробно.

BMW удивила рынок: компания начала использовать искусственный интеллект для виртуальных краш-тестов и ускорения проектирования новых моделей. Это решение уже позволило сократить расходы и уменьшить штат программистов. Почему автогигант пошел на такой шаг и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о том, что BMW активно внедряет искусственный интеллект в процесс создания новых автомобилей, может стать настоящим сигналом перемен. Теперь привычные краш-тесты и сложные расчеты конструкции кузова переходят на новый уровень: нейросети анализируют данные и предсказывают поведение машины при аварии еще до появления первого прототипа. Это не только ускоряет разработку, но и позволяет снизить затраты на производство, что особенно актуально в условиях растущей конкуренции и постоянного давления на цены.

Компания BMW заключила партнерство с Mistral AI, чтобы использовать их нейросети для моделирования аварийных ситуаций и оптимизации проектных решений. Если раньше инженеры тратили недели на подготовку и проведение физических испытаний, теперь большая часть работы выполняется виртуально. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные массивы данных с реальных краш-тестов, выявлять слабые места конструкции и предлагать улучшения еще на этапе проектирования. Это дает возможность быстрее реагировать на требования рынка и выпускать новые модели с минимальными рисками.

Важный аспект - автоматизация написания программного кода. По словам директора по разработке BMW Йоахима Поста, задачи, которые раньше занимали целый день, теперь решаются за считанные минуты. Благодаря этому компания смогла существенно сократить штат программистов и повысить эффективность работы. Пост отмечает, что искусственный интеллект не только ускоряет процесс создания программного обеспечения, но и позволяет быстрее внедрять инновации в новые автомобили.

Интересно, что подобные технологические сдвиги происходят не только у BMW. Например, Toyota также экспериментирует с новыми подходами к разработке электромобилей, внедряя необычные решения в трансмиссии, чтобы сделать управление более интересным для водителей. Об этом можно узнать из материала о патенте Toyota на инновационную трансмиссию для электрокаров.

Судя по имеющимся данным, использование искусственного интеллекта в автомобильной индустрии становится новым стандартом. Для справки: виртуальные краш-тесты позволяют не только экономить ресурсы, но и значительно ускоряют цикл разработки - иногда на месяцы. Кроме того, автоматизация рутинных задач снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Важно отметить, что такие перемены могут привести к появлению более безопасных и технологичных автомобилей на рынке, а также сделать их доступнее для покупателей. В ближайшие годы можно ожидать, что и другие автопроизводители последуют примеру BMW, внедряя ИИ в ключевые этапы создания новых моделей.