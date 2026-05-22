Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 20:48

Новая система зажигания BMW M 2026: как технология из F1 изменит M2, M3 и M4

BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.

В 2026 году BMW M сделает заметный шаг вперёд в развитии бензиновых двигателей, внедряя в серийные модели технологии, ранее доступные только в автоспорте. Новая система зажигания M Ignite, основанная на принципе предварительной камеры, впервые появится на моделях M2, M3 и M4. Это решение не только отвечает требованиям будущих экологических стандартов, но и сохраняет характерные для бренда динамику и мощность.

В основе технологии — небольшая камера, расположенная в головке блока цилиндров. В отличие от классических моторов, где воспламенение происходит одной свечой, здесь задействовано два этапа: сначала смесь загорается в отдельной секции, а затем через специальные отверстия пламя проникает в основной объём цилиндра. Такой подход обеспечивает более быстрое и равномерное сжигание топлива, что особенно важно при высоких нагрузках и оборотах.

Для водителя это означает не только стабильную работу двигателя даже в экстремальных условиях, но и снижение риска детонации — одной из основных проблем мощных моторов. Благодаря ускоренному сгоранию топлива двигатели BMW M могут работать на пределе без перегрева и лишних затрат топлива. Это особенно актуально для тех, кто любит активную езду или посещает трек-дни.

Инженеры BMW считают, что новая система не увеличивает объём двигателя и мощность — изменения коснутся только эффективности и экологичности. Такой подход позволяет сохранить узнаваемый характер моделей M, сделав их более современными и соответствующими новым требованиям.

Внедрение M Ignite — это не просто техническое обновление, а прямой перенос решений из мира Формулы‑1 и других гоночных серий в массовое производство. Подобная система давно используется в профессиональном автоспорте для максимального извлечения энергии из каждого миллилитра топлива. Теперь этот опыт становится доступным и обычным владельцам BMW.

Производство обновлённых M3 и M4 стартует в июле 2026 года, а M2 присоединится к ним в Австралии. Таким образом, к концу года все спортивные модели BMW будут оснащены новой системой зажигания. Это позволит не только повысить их привлекательность для энтузиастов, но и упростит соблюдение новых европейских экологических норм, которые вступят в силу в конце 2026 года.

BMW делает ставку на то, что даже в условиях ужесточения экологических требований и популярности электромобилей бензиновые моторы могут оставаться актуальными. Благодаря инновациям вроде M Ignite классические шестицилиндровые двигатели обретают новую жизнь, сочетая мощность, экономичность и соответствие современным стандартам.

