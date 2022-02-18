BMW вновь убьет свою самую стильную модель
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Впервые родстер BMW Z4 появился на рынке в 2002 году. Модель первого поколения выпускали до августа 2008 года. Затем после небольшого перерыва компания представила родстер второго поколения (E89), которое просуществовало до 2016 года. Третий BMW Z4 дебютировал осенью 2018-го на автосалоне в Париже. Родстер разрабатывали совместно с инженерами Toyota, которая в начале 2019-го представила соплатформенный спорткар Supra. Оба автомобиля выпускают на заводе компании Magna Steyr в городе Грац в Австрии.
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