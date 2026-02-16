BMW вернула лидерство на рынке премиальных автомобилей Петербурга: кто его главные конкуренты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

16 февраля 2026, 10:59

BMW вновь в тройке лидеров премиум-брендов Петербурга: продажи выросли на треть

BMW вновь в тройке лидеров премиум-брендов Петербурга: продажи выросли на треть

BMW вернула лидерство на рынке премиальных автомобилей Петербурга: кто его главные конкуренты

BMW вновь в тройке лидеров премиум-брендов Петербурга: продажи выросли на треть

Вышло исследование: рынок премиальных автомобилей Петербурга удивил неожиданным ростом продаж BMW. Немецкая марка не только вернулась в тройку лидеров, но и показала лучший результат за последние годы. Какие перемены произошли среди премиум-брендов, кто составил конкуренцию и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Динамика оказалась куда интереснее, чем ожидали эксперты.

Вышло исследование: рынок премиальных автомобилей Петербурга удивил неожиданным ростом продаж BMW. Немецкая марка не только вернулась в тройку лидеров, но и показала лучший результат за последние годы. Какие перемены произошли среди премиум-брендов, кто составил конкуренцию и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Динамика оказалась куда интереснее, чем ожидали эксперты.

По итогам 2025 года рынок премиальных автомобилей в Санкт-Петербурге преподнес сюрприз: BMW вновь занял место в тройке самых востребованных брендов среди новых машин. Как сообщает AutoRun SPb, за год в городе было зарегистрировано 1228 новых BMW - это максимальный показатель для марки с 2021 года. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом составил внушительные 33%, что позволило немецкому производителю вернуть утраченные позиции.

В 2024 году BMW уступил сразу нескольким конкурентам и оказался лишь на четвертой строчке, пропустив вперед не только TANK и EXEED, но и амбициозный LiXiang. Однако в 2025-м ситуация изменилась: теперь BMW уступает только двум китайским брендам - TANK (1265 регистраций) и EXEED (1262). Такой расклад говорит о том, что немецкая марка смогла не только восстановить доверие покупателей, но и адаптироваться к новым условиям рынка, где конкуренция между премиальными брендами становится все острее.

Эксперты отмечают, что столь заметный рост интереса к BMW связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, на рынке ощущается нехватка привычных европейских моделей, что подогревает спрос на те бренды, которые продолжают присутствовать в России. Во-вторых, дилеры активно предлагают новые сервисы и программы, чтобы привлечь клиентов, а также расширяют ассортимент доступных комплектаций. В-третьих, покупатели все чаще выбирают проверенные временем марки, несмотря на появление новых игроков из Китая.

Интересно, что в сегменте премиальных автомобилей Петербурга в последние годы наблюдается настоящая борьба за лидерство. Если еще недавно казалось, что китайские бренды окончательно вытеснят европейских конкурентов, то теперь ситуация выглядит не столь однозначно. Как показал недавний анализ рынка, даже на фоне общего роста продаж премиальных машин, расстановка сил может меняться буквально за один год. К слову, похожие тенденции отмечались и на рынке подержанных люксовых авто: россияне продолжают активно покупать дорогие автомобили, несмотря на все сложности.

По информации AutoRun SPb, возвращение BMW в тройку лидеров стало возможным благодаря грамотной работе дилеров, а также сохранению узнаваемого имиджа марки. В условиях, когда многие премиальные бренды либо ушли с рынка, либо сократили поставки, немецкий производитель сумел удержать лояльную аудиторию и даже привлечь новых клиентов. Впрочем, эксперты не исключают, что в ближайшие годы конкуренция в этом сегменте только усилится, ведь китайские бренды продолжают наращивать присутствие и предлагать все более интересные модели.

Упомянутые марки: BMW, EXEED, TANK, LiXiang
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Эксид, Тэнк, Лисян

Похожие материалы БМВ, Эксид, Тэнк, Лисян

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Ижевск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться