BMW вернула лидерство на рынке премиальных автомобилей Петербурга: кто его главные конкуренты

16 февраля 2026, 10:59
BMW вновь в тройке лидеров премиум-брендов Петербурга: продажи выросли на треть
Вышло исследование: рынок премиальных автомобилей Петербурга удивил неожиданным ростом продаж BMW. Немецкая марка не только вернулась в тройку лидеров, но и показала лучший результат за последние годы. Какие перемены произошли среди премиум-брендов, кто составил конкуренцию и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Динамика оказалась куда интереснее, чем ожидали эксперты.
По итогам 2025 года рынок премиальных автомобилей в Санкт-Петербурге преподнес сюрприз: BMW вновь занял место в тройке самых востребованных брендов среди новых машин. Как сообщает AutoRun SPb, за год в городе было зарегистрировано 1228 новых BMW - это максимальный показатель для марки с 2021 года. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом составил внушительные 33%, что позволило немецкому производителю вернуть утраченные позиции.
В 2024 году BMW уступил сразу нескольким конкурентам и оказался лишь на четвертой строчке, пропустив вперед не только TANK и EXEED, но и амбициозный LiXiang. Однако в 2025-м ситуация изменилась: теперь BMW уступает только двум китайским брендам - TANK (1265 регистраций) и EXEED (1262). Такой расклад говорит о том, что немецкая марка смогла не только восстановить доверие покупателей, но и адаптироваться к новым условиям рынка, где конкуренция между премиальными брендами становится все острее.
Эксперты отмечают, что столь заметный рост интереса к BMW связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, на рынке ощущается нехватка привычных европейских моделей, что подогревает спрос на те бренды, которые продолжают присутствовать в России. Во-вторых, дилеры активно предлагают новые сервисы и программы, чтобы привлечь клиентов, а также расширяют ассортимент доступных комплектаций. В-третьих, покупатели все чаще выбирают проверенные временем марки, несмотря на появление новых игроков из Китая.
Интересно, что в сегменте премиальных автомобилей Петербурга в последние годы наблюдается настоящая борьба за лидерство. Если еще недавно казалось, что китайские бренды окончательно вытеснят европейских конкурентов, то теперь ситуация выглядит не столь однозначно. Как показал недавний анализ рынка, даже на фоне общего роста продаж премиальных машин, расстановка сил может меняться буквально за один год. К слову, похожие тенденции отмечались и на рынке подержанных люксовых авто: россияне продолжают активно покупать дорогие автомобили, несмотря на все сложности.
По информации AutoRun SPb, возвращение BMW в тройку лидеров стало возможным благодаря грамотной работе дилеров, а также сохранению узнаваемого имиджа марки. В условиях, когда многие премиальные бренды либо ушли с рынка, либо сократили поставки, немецкий производитель сумел удержать лояльную аудиторию и даже привлечь новых клиентов. Впрочем, эксперты не исключают, что в ближайшие годы конкуренция в этом сегменте только усилится, ведь китайские бренды продолжают наращивать присутствие и предлагать все более интересные модели.
