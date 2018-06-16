16 июня 2018, 10:57

BMW возродила 8-Series

Компания BMW представила роскошное спорт-купе 8-Series. Новинка доступна в двух версиях: с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). Продажи стартуют осенью нынешнего года.
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  BMW возродила 8-Series BMW 8er BMW возродила 8-Series BMW 8er BMW возродила 8-Series BMW 8er BMW возродила 8-Series BMW 8er BMW возродила 8-Series
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Прежнее купе BMW 8-Series выпускалось с 1989 по 1999 годы. Автомобили семейства тогда и сейчас были нацелены на премиальный рынок. Но на этом сходство двух моделей заканчивается. По словам главы линейки 8-Series Сары Лессманн, новинка восполнит существующий пробел между купе Mercedes S-Class и Porsche 911. Автомобили 8-Series с точки зрения мощности и динамики будут близки к Porsche 911, а элегантный дизайн и роскошные материалы отделки – к лучшим представителям S-Class.

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Серийная версия выглядит как смягченный вариант концепт-кара, впервые показанного в мае 2017 год на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Плавные обводы кузова и массивные патрубки выпускной системы подчеркивают спортивный характер купе. Светодиодные фары входят в стандартное оснащение, но покупатели могут дозаказать лазерные. А чтобы снизить массу автомобиля BMW подготовила карбоновый пакет, в состав которого входят корпуса боковых зеркал, воздухозаборники, диффузор и спойлер, изготовленные из углепластика. 

Спорт-купе BMW 8-Series получило 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. Опционально предложат беспроводную зарядку для смартфонов, премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, а также отделку из нержавеющей стали и селектор коробки передач с алмазным покрытием.

Новинка будет доступна в двух версиях. BMW M850i xDrive оснастили 4,4-литровой бензиновой битурбо «восьмеркой», работающей в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Мощность мотора составляет 523 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. С места до «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Версия 840d xDrive получила 3,0-литровый битурбо дизель мощностью 315 л.с. (680 Нм) и тот же «автомат». На разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль тратит 4,9 секунды. «Максималка» – 250 км/ч.

В салоны дилеров США и Европы автомобили BMW 8-Series поступят уже нынешней осенью. Ориентировочно, дизельная версия будет стоит около 76 тысяч долларов, а бензиновая – 100 тысяч долларов.

Новинки и концепт кары БМВ 8 серии
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BMW возродила 8-Series
Прежнее купе BMW 8-Series выпускалось с 1989 по 1999 годы. Автомобили семейства тогда и сейчас были нацелены на премиальный рынок. Но на этом сходство двух моделей заканчивается. По словам главы линейки 8-Series Сары Лессманн, новинка восполнит существующий пробел между купе Mercedes S-Class и Porsche 911. Автомобили 8-Series с точки зрения мощности и динамики будут близки к Porsche 911, а элегантный дизайн и роскошные материалы отделки – к лучшим представителям S-Class.{{material_120938}}Серийная версия выглядит как смягченный вариант концепт-кара, впервые показанного в мае 2017 год на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Плавные обводы кузова и массивные патрубки выпускной системы подчеркивают спортивный характер купе. Светодиодные фары входят в стандартное оснащение, но покупатели могут дозаказать лазерные. А чтобы снизить массу автомобиля BMW подготовила карбоновый пакет, в состав которого входят корпуса боковых зеркал, воздухозаборники, диффузор и спойлер, изготовленные из углепластика. Спорт-купе BMW 8-Series получило 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. Опционально предложат беспроводную зарядку для смартфонов, премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, а также отделку из нержавеющей стали и селектор коробки передач с алмазным покрытием.Новинка будет доступна в двух версиях. BMW M850i xDrive оснастили 4,4-литровой бензиновой битурбо «восьмеркой», работающей в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Мощность мотора составляет 523 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. С места до «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Версия 840d xDrive получила 3,0-литровый битурбо дизель мощностью 315 л.с. (680 Нм) и тот же «автомат». На разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль тратит 4,9 секунды. «Максималка» – 250 км/ч.В салоны дилеров США и Европы автомобили BMW 8-Series поступят уже нынешней осенью. Ориентировочно, дизельная версия будет стоит около 76 тысяч долларов, а бензиновая – 100 тысяч долларов.
2018-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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