16 июня 2018, 10:57
BMW возродила 8-Series
Компания BMW представила роскошное спорт-купе 8-Series. Новинка доступна в двух версиях: с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). Продажи стартуют осенью нынешнего года.
Прежнее купе BMW 8-Series выпускалось с 1989 по 1999 годы. Автомобили семейства тогда и сейчас были нацелены на премиальный рынок. Но на этом сходство двух моделей заканчивается. По словам главы линейки 8-Series Сары Лессманн, новинка восполнит существующий пробел между купе Mercedes S-Class и Porsche 911. Автомобили 8-Series с точки зрения мощности и динамики будут близки к Porsche 911, а элегантный дизайн и роскошные материалы отделки – к лучшим представителям S-Class.
Ранее мы писали
Баварский автопроизводитель подготовил к премьере на Франкфуртском автосалоне гоночную двухдверку M8 GTE. ...Читать далее
Спорт-купе BMW 8-Series получило 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. Опционально предложат беспроводную зарядку для смартфонов, премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, а также отделку из нержавеющей стали и селектор коробки передач с алмазным покрытием.
Новинка будет доступна в двух версиях. BMW M850i xDrive оснастили 4,4-литровой бензиновой битурбо «восьмеркой», работающей в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Мощность мотора составляет 523 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. С места до «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Версия 840d xDrive получила 3,0-литровый битурбо дизель мощностью 315 л.с. (680 Нм) и тот же «автомат». На разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль тратит 4,9 секунды. «Максималка» – 250 км/ч.
В салоны дилеров США и Европы автомобили BMW 8-Series поступят уже нынешней осенью. Ориентировочно, дизельная версия будет стоит около 76 тысяч долларов, а бензиновая – 100 тысяч долларов.
Новости и статьи по теме
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Новости и статьи по теме
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
О чём разговор?
Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное