25 января 2018, 17:00

BMW впервые показал новое купе 8 Series

В Интернете появился первый тизер возрожденного купе BMW 8 Series. Автомобиль, построенный по мотивам одноименного концепта, должен дебютировать до конца текущего года.
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BMW 8er
Выпускается с 1990 г.
Производство новинки начнется в 2018 году. Сборка будет налажена на заводе в Дингольфинге. «Восьмерка» составит конкуренцию купе Mercedes Benz S-класса и и Bentley Continental GT.

Первое появление на публике концепт-кара 8 Series состоялось на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в текущем году. Сначала авто выйдет на американский и европейский рынки в кузове купе 2018 модельного года. После увеличения производства и продаж автомобиля, добавится модификация в кузове кабриолет.

По предварительным данным, в подкапотном пространстве расположится 3-литровый шестицилиндровый двигатель. Также компания предложит версию, которая оснащается 6,6-литровым турбодвигателем с двенадцатью цилиндрами. Моторная гамма будет расширена 8-цилиндровой силовой установкой объемом 4,4-литра с отдачей в 600 «лошадей».

Новинки и концепт кары БМВ 8 серии

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Док-тор
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
Highliner
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
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BMW впервые показал новое купе 8 Series
{{model_1893}} Производство новинки начнется в 2018 году. Сборка будет налажена на заводе в Дингольфинге. «Восьмерка» составит конкуренцию купе Mercedes Benz S-класса и и Bentley Continental GT.Первое появление на публике концепт-кара 8 Series состоялось на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в текущем году. Сначала авто выйдет на американский и европейский рынки в кузове купе 2018 модельного года. После увеличения производства и продаж автомобиля, добавится модификация в кузове кабриолет.По предварительным данным, в подкапотном пространстве расположится 3-литровый шестицилиндровый двигатель. Также компания предложит версию, которая оснащается 6,6-литровым турбодвигателем с двенадцатью цилиндрами. Моторная гамма будет расширена 8-цилиндровой силовой установкой объемом 4,4-литра с отдачей в 600 «лошадей».
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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