25 января 2018, 17:00
BMW впервые показал новое купе 8 Series
В Интернете появился первый тизер возрожденного купе BMW 8 Series. Автомобиль, построенный по мотивам одноименного концепта, должен дебютировать до конца текущего года.
BMW 8er
Выпускается с 1990 г.
Первое появление на публике концепт-кара 8 Series состоялось на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в текущем году. Сначала авто выйдет на американский и европейский рынки в кузове купе 2018 модельного года. После увеличения производства и продаж автомобиля, добавится модификация в кузове кабриолет.
По предварительным данным, в подкапотном пространстве расположится 3-литровый шестицилиндровый двигатель. Также компания предложит версию, которая оснащается 6,6-литровым турбодвигателем с двенадцатью цилиндрами. Моторная гамма будет расширена 8-цилиндровой силовой установкой объемом 4,4-литра с отдачей в 600 «лошадей».
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02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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