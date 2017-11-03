3 ноября 2017, 18:36
BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео
Баварская марка BMW приступила к этапу дорожных испытаний обновленного кроссовера X4 2019 модельного года. По традиции, тесты проходятся на гоночной трассе Нюрбургинга.
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В планах компании разработать также «заряженную» версию кроссовера с индексом X4 M40i. Она получит 3-литровый двигатель, выдающий 355 л.с., и адаптивную подвеску.
Экстерьер автомобиля содержит черты от седана 8-серии. Так, можно отметить решетку радиатора большего размера, схожую форму передних фар и задних фонарей. По предварительным данным, в салоне создатели разместят 10,25-дюймовый дисплей, через который будет осуществляться управление климатической установкой и информационно-развлекательными сервисами.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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07.06.2016, 22:29
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