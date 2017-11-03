3 ноября 2017, 18:36

BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео

Баварская марка BMW приступила к этапу дорожных испытаний обновленного кроссовера X4 2019 модельного года. По традиции, тесты проходятся на гоночной трассе Нюрбургинга.
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  BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео BMW X4 BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео BMW X4 BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео
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Дорожные испытания говорят о том, что немецкий машиностроитель завершил этап разработки «заряженной» модели ...
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Кузов модели лишь частично скрыт камуфляжной пленкой, что говорит о скорой презентации новинки. Известно, что паркетник построен на платформе CLAR. Компания не отрицает вероятность выхода гибридной модификации автомобиля. Традиционные силовые установки будут представлены 2- и 3-литровыми бензиновыми моторами, работающими в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

В планах компании разработать также «заряженную» версию кроссовера с индексом X4 M40i. Она получит 3-литровый двигатель, выдающий 355 л.с., и адаптивную подвеску.

Экстерьер автомобиля содержит черты от седана 8-серии. Так, можно отметить решетку радиатора большего размера, схожую форму передних фар и задних фонарей. По предварительным данным, в салоне создатели разместят 10,25-дюймовый дисплей, через который будет осуществляться управление климатической установкой и информационно-развлекательными сервисами.

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Отзывы по теме
Форум BMW X4
Продал в прошлом году туарега и взял новым этот премиум кроссовер. Изначально хотел х6, но переплачивать не захотел, решил, что бмв х4 2015 и так обладает всем необходимым. Выглядит он круто, салон нормальный, скопирован с х3, зато все сделано качественно и удобно. К дизелям отношусь с опаской, поэтому ...
NN
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
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BMW вывела на тесты обновленный X4. Видео
{{material_120349}}Кузов модели лишь частично скрыт камуфляжной пленкой, что говорит о скорой презентации новинки. Известно, что паркетник построен на платформе CLAR. Компания не отрицает вероятность выхода гибридной модификации автомобиля. Традиционные силовые установки будут представлены 2- и 3-литровыми бензиновыми моторами, работающими в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.В планах компании разработать также «заряженную» версию кроссовера с индексом X4 M40i. Она получит 3-литровый двигатель, выдающий 355 л.с., и адаптивную подвеску.Экстерьер автомобиля содержит черты от седана 8-серии. Так, можно отметить решетку радиатора большего размера, схожую форму передних фар и задних фонарей. По предварительным данным, в салоне создатели разместят 10,25-дюймовый дисплей, через который будет осуществляться управление климатической установкой и информационно-развлекательными сервисами.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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