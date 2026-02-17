Как изменится самый крупный BMW X1 в истории: свежие фото, дизайн Neue Klasse и инновации в салоне

BMW X1 2028: новые детали экстерьера и интерьер с панорамным дисплеем

BMW готовит масштабное обновление для X1: модель 2028 модельного года получит заметно измененный перед, фирменные узкие решетки радиатора и современный интерьер с панорамным дисплеем. Эксперты отмечают, что эти перемены могут задать новый стандарт в классе компактных кроссоверов.

BMW X1 следующего поколения, который выйдет в 2028 году, уже сейчас вызывает оживленные обсуждения среди автолюбителей и экспертов. Причина проста: производитель решил кардинально пересмотреть внешний вид и внутреннее оснащение самой крупной версии X1 за всю историю модели. Эти перемены не просто косметические - они отражают новый подход BMW к дизайну и технологиям, который может повлиять на весь сегмент компактных кроссоверов.

Главное, что бросается в глаза - это передняя часть автомобиля. Здесь впервые для X1 применен фирменный стиль Neue Klasse, который уже знаком по электрическому iX3. Узкие решетки радиатора, вытянутые горизонтально, делают облик машины более строгим и современным. Вместо привычных массивных «ноздрей» теперь - лаконичные линии, подчеркивающие ширину кузова. Фары также изменились: они стали уже и получили более сложную графику, что добавляет автомобилю динамики даже в статике.

Бампер теперь выглядит чище и аккуратнее, без лишних декоративных элементов. В нижней части - два воздухозаборника, каждый из которых скрывает по две активные заслонки. Эти элементы не только улучшают аэродинамику, но и позволяют оптимизировать охлаждение в зависимости от условий движения. Такая система уже встречалась на старших моделях BMW, но для X1 это абсолютная новинка.

В салоне перемены не менее заметны. Новый X1 получит панорамный дисплей, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему в единую поверхность. Такой подход уже опробован на концептах Neue Klasse и теперь добрался до серийных моделей. Интерьер стал более минималистичным, но при этом не потерял в функциональности: управление климатом и мультимедиа вынесено на сенсорные панели, а физические кнопки сведены к минимуму.

Отдельного внимания заслуживает организация пространства. Благодаря увеличенной колесной базе и продуманной архитектуре салона, пассажирам на втором ряду обещают больше места для ног и головы. Багажник тоже стал вместительнее, что особенно важно для семейных покупателей. В отделке используются новые материалы, ориентированные на экологичность и долговечность.

Техническая начинка пока держится в секрете, но эксперты ожидают появления гибридных и полностью электрических версий. Это логично, учитывая курс BMW на электрификацию и ужесточение экологических стандартов в Европе. Ожидается, что X1 сохранит фирменную управляемость и комфорт, но станет еще тише и экономичнее.

Премьера обновленного BMW X1 запланирована на 2027 год, а в продаже модель появится уже в 2028-м. По мнению специалистов, именно этот кроссовер может стать новым эталоном в своем классе, задав тон не только для конкурентов, но и для всей линейки BMW. Остается только дождаться официальных подробностей и первых тест-драйвов, чтобы оценить, насколько оправданы ожидания.