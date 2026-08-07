Новый взгляд на BMW X1 и X2: рестайлинг по мотивам Neue Klasse показали на фото

7 августа 2026, 16:21
BMW X1 и X2 2027: первые детали обновления и влияние Neue Klasse на дизайн
BMW X1 и X2 2027: первые детали обновления и влияние Neue Klasse на дизайн
BMW готовит обновление для X1 и X2, и уже сейчас виртуальные художники показывают, как изменится внешний вид моделей. Новые стилистические решения и технологии могут задать тренд для всего сегмента компактных кроссоверов в ближайшие годы.
BMW X1 впервые появился в 2009 году и прошел через несколько исследований, постепенно меняя не только платформу, но и философию. Если раньше модель строилась на основе классической «трешки» с задним приводом, то теперь X1 использует модульную платформу UKL2, расположенную на базе MINI Countryman, и предлагает как передний, так и полный привод. X2, в свою очередь, с 2017 года занимает нишу самого компактного купе-кроссовера BMW, а его второе поколение дебютировало в 2023 году.
Обе модели имеют электрические версии — iX1 и iX2, однако в центре внимания сейчас именно бензиновые модификации. По данным инсайдеров, рестайлинг X1 и X2 будет вдохновлен концепцией Neue Klasse, что уже заметно по первым фото: новые светодиодные «когти», вытянутые решетки радиатора и агрессивные бамперы с вертикальными элементами. Визуальные различия между X1 и X2 становятся все менее заметными, особенно если смотреть на них в профиль.
Внутри ожидается появление фирменной системы BMW Panoramic Vision, хотя дополнительный экран для пассажира, как на X5 или 7-й серии, вряд ли появится. Основные различия между моделями сохраняются в задней части: у X2 изменения будут более сдержанными, а у X1 - более заметным.
Подобные эксперименты с цифровым тюнингом и переосмыслением дизайна становятся все популярнее. Например, недавно обсуждался необычный проект Toyota GR86, подробнее об этом можно узнать в материале о цифровом проекте GR86 .
Платформа UKL2 позволяет BMW быстро адаптировать новые технологии и стилистические решения, а внедрение элементов Neue Klasse может продолжать дальнейшее сближение дизайна разных моделей бренда. Для российского рынка это означает появление более современных и технологичных автомобилей, способных конкурировать с уникальными предложениями Audi и Mercedes-Benz. Кроме того, сохранение бензиновых возможностей важно для тех, кто пока не готов переходить на электромобили, а расширение ассортимента делает выбор более гибким для покупателей.
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