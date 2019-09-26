26 сентября 2019, 00:02
BMW X1 получил гибридную версию
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Фото: BMW
Компания BMW представила гибридную модификацию рестайлингового кроссовера X1. Версия с индексом xDrive25e уже давно продается в Китае, сейчас баварская компания решила предложить ее и европейским покупателям.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Суммарная пиковая мощность гибридной установки достигает 220 л.с. и 284 Нм крутящего момента. Она позволяет кроссоверу разогнаться с места до 100 км/ч ровно за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 192 км/ч. В смешанном режиме расход топлива не превышает 1,8 литра на 100 километров. Аккумуляторная батарея емкостью 9,7 кВт-ч обеспечивает до 50 километров пробега на чистом электричестве (по циклу WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов при помощи устройства BMW i Wallbox можно за 3,5 часа. Если заряжать от обычной бытовой розетки, то времени потребуется больше.
Как и прочие модификации BMW X1, гибрид предложен в исполнениях Sport Line, xLine и M Sport. В список базового оснащения входит двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, в целях безопасности гибридный кроссовер оснащен специальным генератором звука, который призван предупредить пешеходов и других участников дорожного движения о приближении тихого автомобиля. Функция активируется при движении на малых скоростях - до 30 км/ч. Сборка гибридных кроссоверов в Европе начнется весной 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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