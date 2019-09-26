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26 сентября 2019, 00:02

BMW X1 получил гибридную версию

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Фото: BMW
Компания BMW представила гибридную модификацию рестайлингового кроссовера X1. Версия с индексом xDrive25e уже давно продается в Китае, сейчас баварская компания решила предложить ее и европейским покупателям.
BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию

Фото: BMW

BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
BMW X1 получил гибридную версию
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Основу гибридной силовой установки BMW X1 xDrive25e составляет 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель и электромотор, специально разработанный для этой модели. Мощность ДВС составляет 125 л.с. и 220 Нм, электромотор добавляет еще 95 сил и 165 Нм момента. Бензиновый двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, а электрический - передает тягу на задние колеса посредством одноступенчатого редуктора. 

Суммарная пиковая мощность гибридной установки достигает 220 л.с. и 284 Нм крутящего момента. Она позволяет кроссоверу разогнаться с места до 100 км/ч ровно за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 192 км/ч. В смешанном режиме расход топлива не превышает 1,8 литра на 100 километров. Аккумуляторная батарея емкостью 9,7 кВт-ч обеспечивает до 50 километров пробега на чистом электричестве (по циклу WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов при помощи устройства BMW i Wallbox можно за 3,5 часа. Если заряжать от обычной бытовой розетки, то времени потребуется больше. 

Как и прочие модификации BMW X1, гибрид предложен в исполнениях Sport Line, xLine и M Sport. В список базового оснащения входит двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, в целях безопасности гибридный кроссовер оснащен специальным генератором звука, который призван предупредить пешеходов и других участников дорожного движения о приближении тихого автомобиля. Функция активируется при движении на малых скоростях - до 30 км/ч. Сборка гибридных кроссоверов в Европе начнется весной 2020 года.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
sas26@inbox.ru
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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BMW X1 получил гибридную версию
{{material_126635}}Основу гибридной силовой установки BMW X1 xDrive25e составляет 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель и электромотор, специально разработанный для этой модели. Мощность ДВС составляет 125 л.с. и 220 Нм, электромотор добавляет еще 95 сил и 165 Нм момента. Бензиновый двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, а электрический - передает тягу на задние колеса посредством одноступенчатого редуктора. Суммарная пиковая мощность гибридной установки достигает 220 л.с. и 284 Нм крутящего момента. Она позволяет кроссоверу разогнаться с места до 100 км/ч ровно за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 192 км/ч. В смешанном режиме расход топлива не превышает 1,8 литра на 100 километров. Аккумуляторная батарея емкостью 9,7 кВт-ч обеспечивает до 50 километров пробега на чистом электричестве (по циклу WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов при помощи устройства BMW i Wallbox можно за 3,5 часа. Если заряжать от обычной бытовой розетки, то времени потребуется больше. Как и прочие модификации BMW X1, гибрид предложен в исполнениях Sport Line, xLine и M Sport. В список базового оснащения входит двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, в целях безопасности гибридный кроссовер оснащен специальным генератором звука, который призван предупредить пешеходов и других участников дорожного движения о приближении тихого автомобиля. Функция активируется при движении на малых скоростях - до 30 км/ч. Сборка гибридных кроссоверов в Европе начнется весной 2020 года.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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