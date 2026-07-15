BMW X2 2027: дизайн Neue Klasse, новый экран на всю панель и дата старта в России

BMW X2 2027: обновленный дизайн Neue Klasse и знакомая техническая база

BMW готовит к выходу обновленный X2, который получит стиль Neue Klasse и современные технологии, но сохранит прежнюю платформу. Эксперты отмечают, что перемены затронут не только внешний вид, но и интерьер, что важно для рынка в 2026 году.

BMW готовит к выходу обновленный X2, который получит стиль Neue Klasse и современные технологии, но сохранит прежнюю платформу. Эксперты отмечают, что перемены затронут не только внешний вид, но и интерьер, что важно для рынка в 2026 году.

Обновление BMW X2 вызывает интерес не только у поклонников марки, но и у тех, кто следит за тенденциями в сегменте премиальных кроссоверов. В 2027 модельном году X2 получит перемены во внешности, но сохранит прочную основу, которая может стать основанием для покупателей, ценящих проверенные решения.

Внешний облик нового X2 теперь выполнен в духе Neue Klasse — это заметно по уменьшенным «ноздрям» решётки радиатора и полностью новым фарам с характерной светодиодной подписью. Хотя на первых прототипах не было X-образных дневных ходовых огней, как в последнем X5, эксперты не исключают их появления в серийной версии. Передний бампер выполнен в стиле последних моделей, а сзади появились новые графические фонари и переработанный диффузор, что придаёт автомобилю более современный вид.

Внутри реализована система Panoramic iDrive — это широкий дисплей от стойки до стойки под лобовым стеклом, уже знакомый по другим моделям Neue Klasse, например, iX3. Помимо этого, интерьер может получить новое рулевое колесо и обновлённую мультимедийную систему, доступную с решениями старых моделей. В версии iX2 предусмотрена закрытая решётка радиатора, что подчёркивает её электрическую сущность.

Старт продаж обновлённого BMW X2 в России ожидается не ранее 2027 года, а нынешняя версия сохранит актуальность до конца 2026-го. Для российского рынка важна не только свежая внешность, но и сохранение надёжной технической базы, которая может привлечь тех, кто ценит сочетание инноваций и проверенных решений. Важно отметить, что внедрение новых технологий в интерьере и экстерьере может стать тенденцией для всего сегмента премиальных кроссоверов в последние годы.

Техническая часть изменений почти не коснулась: под капотом M35i по-прежнему установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 312 л. с., разгоняющий кроссовер до 97 км/ч за 5,2 секунды. Это решение выглядит логичным на фоне того, что многие конкуренты также предпочитают сохранять проверенные платформы при обновлении дизайна. Кстати, похожий подход недавно применил Ford для Explorer, о чём можно узнать в соответствующем материале, о новых деталях дизайна и неожиданных решениях для семейных внедорожников .