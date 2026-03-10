Реальная стоимость владения BMW X3 M Competition — как изменился рынок и что получает новый владелец

10 марта 2026, 11:54
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.
История с продажей BMW X3 M Competition 2022 года привлекла внимание, поскольку наглядно демонстрирует темпы потери стоимости даже самых востребованных премиальных кроссоверов. За четыре года эксплуатации автомобиль потерял почти четверть своей первоначальной цены — и это без учета расходов на обслуживание, страховку и налоги. Этот пример особенно показателен на фоне растущего интереса к вторичному рынку и постоянных изменений в ценовой политике автопроизводителей.
Рассматриваемый экземпляр был куплен новым в марте 2022 года за 84 395 долларов. Спустя четыре года он сменил владельца за 60 500 долларов. Потеря стоимости составила 23 895 долларов, что эквивалентно примерно 6 000 долларов в год или чуть больше одного доллара за каждый пройденный километр (пробег на момент продажи достиг 22 000 миль, или 35 400 км). Для сегмента премиальных кроссоверов это не самый высокий показатель, однако он вряд ли обрадует тех, кто рассчитывает на высокую ликвидность при перепродаже.
Автомобиль отличался богатой комплектацией: кузов черного цвета Black Sapphire Metallic, салон в комбинации Black/Midrand Beige, пакет M Competition с расширенной отделкой Shadowline, спортивными сиденьями и 21-дюймовыми колесными дисками. Дополнительно был установлен пакет Executive, включающий камеры кругового обзора, подогрев руля и сидений, систему управления жестами и другие опции. Из электронных помощников присутствовали BMW Remote Services, пакет Connected Package Pro с информацией о парковках и пробках, а также расширенный комплекс систем активной безопасности Driver's Assistance Pro Package.
Под капотом установлен хорошо знакомый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 503 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive с акцентом на заднюю ось. Владелец внес несколько доработок: установил беспроводную зарядку, сабвуферы под сиденья и оклеил кузов виниловой пленкой. Из недостатков отмечались потертости на боковинах сидений, царапины на кузове и повреждения дисков. Панорамная крыша и испаритель кондиционера были заменены по гарантии. История обслуживания включает замену масла, фильтров, свечей и тормозной жидкости. Шины были полностью обновлены на пробеге 14 000 миль.
Новый владелец получил не только сам автомобиль, но и чехол, запасное колесо, комплект ключей и оригинальную инструкцию по эксплуатации. Подобный подход к продаже — редкость даже для вторичного рынка, где премиальные кроссоверы часто уходят без сопутствующих аксессуаров.
Интересно, что подобные истории становятся все более частыми. Например, недавно на рынке был замечен Bentley Continental GTC, который также сменил владельца — подробнее об этом можно узнать в другом нашем материале о неожиданном падении цен на роскошные автомобили .
Ситуация с BMW X3 M Competition 2022 года — еще одно подтверждение того, что даже самые технологичные и мощные кроссоверы не застрахованы от амортизации. Владельцам стоит учитывать не только цену покупки, но и реальные затраты при реализации, а также расходы на техническое обслуживание и доработку. Рынок премиальных автомобилей становится все более непредсказуемым, и подобные сделки – яркое тому подтверждение.
Похожие материалы БМВ
-
25.03.2020, 11:03
Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов
По итогам января-февраля 2020 года самым востребованным новым автомобилем среди кроссоверов премиальных марок в России стал Lexus RX. На нем остановили свой выбор более 1,6 тыс. покупателей.Читать далее
-
08.03.2019, 21:20
«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин
Ну что, мужчины, настало непростое для вас время – выбор подарка любимой женщине к Международному женскому дню. Сразу поясним: сертификаты на косметику, колготки и сладости – проторенный путь в мир критики и упреков. Хотите быть лучшим – отправляйтесь в автосалон.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
10.03.2026, 11:03
Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей
На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.Читать далее
-
10.03.2026, 10:42
Jetour убрал с российского рынка сразу два кроссовера: что изменится для покупателей
Jetour неожиданно прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Представители бренда объяснили, что это связано с изменением спроса и появлением новых популярных моделей. Почему именно эти авто исчезли из салонов, какие машины теперь в топе и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
25.03.2020, 11:03
Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов
По итогам января-февраля 2020 года самым востребованным новым автомобилем среди кроссоверов премиальных марок в России стал Lexus RX. На нем остановили свой выбор более 1,6 тыс. покупателей.Читать далее
-
08.03.2019, 21:20
«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин
Ну что, мужчины, настало непростое для вас время – выбор подарка любимой женщине к Международному женскому дню. Сразу поясним: сертификаты на косметику, колготки и сладости – проторенный путь в мир критики и упреков. Хотите быть лучшим – отправляйтесь в автосалон.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
10.03.2026, 11:03
Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей
На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.Читать далее
-
10.03.2026, 10:42
Jetour убрал с российского рынка сразу два кроссовера: что изменится для покупателей
Jetour неожиданно прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Представители бренда объяснили, что это связано с изменением спроса и появлением новых популярных моделей. Почему именно эти авто исчезли из салонов, какие машины теперь в топе и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее