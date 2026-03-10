Реальная стоимость владения BMW X3 M Competition — как изменился рынок и что получает новый владелец

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 11:54

BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года

Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.

История с продажей BMW X3 M Competition 2022 года привлекла внимание, поскольку наглядно демонстрирует темпы потери стоимости даже самых востребованных премиальных кроссоверов. За четыре года эксплуатации автомобиль потерял почти четверть своей первоначальной цены — и это без учета расходов на обслуживание, страховку и налоги. Этот пример особенно показателен на фоне растущего интереса к вторичному рынку и постоянных изменений в ценовой политике автопроизводителей.

Рассматриваемый экземпляр был куплен новым в марте 2022 года за 84 395 долларов. Спустя четыре года он сменил владельца за 60 500 долларов. Потеря стоимости составила 23 895 долларов, что эквивалентно примерно 6 000 долларов в год или чуть больше одного доллара за каждый пройденный километр (пробег на момент продажи достиг 22 000 миль, или 35 400 км). Для сегмента премиальных кроссоверов это не самый высокий показатель, однако он вряд ли обрадует тех, кто рассчитывает на высокую ликвидность при перепродаже.

Автомобиль отличался богатой комплектацией: кузов черного цвета Black Sapphire Metallic, салон в комбинации Black/Midrand Beige, пакет M Competition с расширенной отделкой Shadowline, спортивными сиденьями и 21-дюймовыми колесными дисками. Дополнительно был установлен пакет Executive, включающий камеры кругового обзора, подогрев руля и сидений, систему управления жестами и другие опции. Из электронных помощников присутствовали BMW Remote Services, пакет Connected Package Pro с информацией о парковках и пробках, а также расширенный комплекс систем активной безопасности Driver's Assistance Pro Package.

Под капотом установлен хорошо знакомый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 503 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive с акцентом на заднюю ось. Владелец внес несколько доработок: установил беспроводную зарядку, сабвуферы под сиденья и оклеил кузов виниловой пленкой. Из недостатков отмечались потертости на боковинах сидений, царапины на кузове и повреждения дисков. Панорамная крыша и испаритель кондиционера были заменены по гарантии. История обслуживания включает замену масла, фильтров, свечей и тормозной жидкости. Шины были полностью обновлены на пробеге 14 000 миль.

Новый владелец получил не только сам автомобиль, но и чехол, запасное колесо, комплект ключей и оригинальную инструкцию по эксплуатации. Подобный подход к продаже — редкость даже для вторичного рынка, где премиальные кроссоверы часто уходят без сопутствующих аксессуаров.

Интересно, что подобные истории становятся все более частыми. Например, недавно на рынке был замечен Bentley Continental GTC, который также сменил владельца — подробнее об этом можно узнать в другом нашем материале о неожиданном падении цен на роскошные автомобили .

Ситуация с BMW X3 M Competition 2022 года — еще одно подтверждение того, что даже самые технологичные и мощные кроссоверы не застрахованы от амортизации. Владельцам стоит учитывать не только цену покупки, но и реальные затраты при реализации, а также расходы на техническое обслуживание и доработку. Рынок премиальных автомобилей становится все более непредсказуемым, и подобные сделки – яркое тому подтверждение.

Упомянутые модели: BMW X3M (от 6 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
