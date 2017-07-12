BMW X3 подешевел после обновления
В перечень оснащения вседорожника входят цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, и модернизированный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,2 дюйма. В нем предусмотрена также возможность управлять голосом и жестами.
За доплату кроссовер получит подвеску со спортивными настройками от M-Sport. В ней использованы более жесткие пружины, а также усилены стабилизаторы поперечной устойчивости. В качестве опции также предложены адаптивные амортизаторы.
Чуть позже BMW выведет на рынок модификацию M40i, которая оснащается 3-литровой турбированной «шестеркой», мощность которой составляет 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Вместе с 8-ступенчатым «автоматом» мотор способен разогнать автомобиль с места до «сотни» всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное