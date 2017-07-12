12 июля 2017, 13:17

BMW X3 подешевел после обновления

Российские дилеры BMW будут продавать кроссовер Х3 нового поколения по цене от 2 950 000 рублей. Смена генерации положительным образом сказалась на цене: базовая версия модели стала дешевле на 13 000 рублей.
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  BMW X3 подешевел после обновления BMW X3 BMW X3 подешевел после обновления BMW X3 BMW X3 подешевел после обновления BMW X3 BMW X3 подешевел после обновления BMW X3 BMW X3 подешевел после обновления
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BMW X3
Выпускается с 2004 г.
Новый от 2 780 000 до 3 740 000 Р
Объявлений: 580
Отзывов: 4
За эти деньги покупатели получат автомобиль с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 184 л. с. и системой полного привода, передает Autonews со ссылкой на главу «BMW Group Россия» Максимилиана Кельнера. На европейском авторынке в «базе» Х3 комплектуется 6-ступенчатой «механикой». Какую трансмиссию предложат для России – пока не уточняется.

В перечень оснащения вседорожника входят цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, и модернизированный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,2 дюйма. В нем предусмотрена также возможность управлять голосом и жестами.

За доплату кроссовер получит подвеску со спортивными настройками от M-Sport. В ней использованы более жесткие пружины, а также усилены стабилизаторы поперечной устойчивости. В качестве опции также предложены адаптивные амортизаторы.

Чуть позже BMW выведет на рынок модификацию M40i, которая оснащается 3-литровой турбированной «шестеркой», мощность которой составляет 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Вместе с 8-ступенчатым «автоматом» мотор способен разогнать автомобиль с места до «сотни» всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Вопрос знатокам по подвеске
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
санек
подвеска на bmwX3
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
LenikC
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BMW X3 подешевел после обновления
{{model_139}} За эти деньги покупатели получат автомобиль с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 184 л. с. и системой полного привода, передает Autonews со ссылкой на главу «BMW Group Россия» Максимилиана Кельнера. На европейском авторынке в «базе» Х3 комплектуется 6-ступенчатой «механикой». Какую трансмиссию предложат для России – пока не уточняется.В перечень оснащения вседорожника входят цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, и модернизированный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,2 дюйма. В нем предусмотрена также возможность управлять голосом и жестами.За доплату кроссовер получит подвеску со спортивными настройками от M-Sport. В ней использованы более жесткие пружины, а также усилены стабилизаторы поперечной устойчивости. В качестве опции также предложены адаптивные амортизаторы.Чуть позже BMW выведет на рынок модификацию M40i, которая оснащается 3-литровой турбированной «шестеркой», мощность которой составляет 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Вместе с 8-ступенчатым «автоматом» мотор способен разогнать автомобиль с места до «сотни» всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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