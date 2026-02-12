Почему новый BMW X3 в Беларуси доступен только с задним приводом и 1.6-литровым мотором

12 февраля 2026, 09:59
BMW X3 с турбомотором 1.6: как европейский кроссовер изменился для рынка Беларуси
В Беларуси до сих пор можно приобрести новый BMW X3 с официальной гарантией, но только в необычной для этой модели конфигурации. Почему исчезли полноприводные версии, чем удивляет комплектация и как ведет себя кроссовер с турбомотором 1.6 - разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при покупке.
Для российских автолюбителей новость о том, что в Беларуси еще можно купить новый BMW X3 с официальной гарантией, звучит как настоящий парадокс. В условиях, когда европейские бренды массово покинули рынок, а привычные модели стали дефицитом, белорусский рынок неожиданно сохранил доступ к премиальным кроссоверам. Однако есть важные нюансы: теперь X3 поставляется только с турбированным мотором 1.6 и задним приводом. Это не просто техническая деталь - это отражение новых реалий, в которых живет автомобильная индустрия региона.
Санкционные ограничения полностью изменили правила игры. Полноприводные версии и более мощные двигатели оказались вне досягаемости: их не пропускают через границу, а попытки ввоза обходными путями сопряжены с серьезными рисками. В результате дилеры предлагают европейские BMW X3 с мотором B48B16 - это 1.6-литровый турбодвигатель, выдающий 190 л.с., что соответствует мощности прежней двухлитровой версии. Коробка передач - классический 8-ступенчатый автомат ZF Steptronic, который давно зарекомендовал себя надежностью и плавностью работы.
Комплектация у белорусских X3 действительно впечатляет. В списке опций - полный набор подушек безопасности, спортивные кресла с электроприводом и памятью, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск, подогрев руля и сидений, панорамная крыша, аудиосистема Harman/Kardon, адаптивный круиз-контроль с ассистентами, а также M-пакет с 21-дюймовыми дисками и Shadow Line. Цена такого автомобиля превышает 92 тысячи евро, а гарантия действует два года без ограничения пробега.
Внешне новый X3 стал чуть ниже, что придает ему более динамичный и спортивный силуэт. Объем багажника увеличился до 570 литров, а при сложенных сиденьях - до 1700 литров. Задняя спинка складывается в пропорции 40:20:40, что удобно для перевозки длинных предметов, хотя полностью ровного пола не получится. Дизайн сохранил узнаваемый изгиб Хоффмайстера, а передняя часть выполнена в духе младшей модели X1 и актуальной «пятерки». Выхлопная труба теперь скрыта под бампером - это дань современным экологическим трендам.
В салоне произошли заметные перемены. Кнопок стало значительно меньше: их заменили сенсорные панели, включая даже аварийную сигнализацию. Физические регуляторы остались только для воздуховодов. Управление аудиосистемой и круиз-контролем вынесено на руль, а свет регулируется с помощью левого подрулевого рычага. Переключение передач возможно с помощью подрулевых лепестков, что добавляет спортивности в повседневной эксплуатации.
Задний ряд не поражает простором, но для пассажиров среднего роста места достаточно. Впрочем, главная особенность - это задний привод. Зимой владельцам стоит быть особенно внимательными: для уверенного старта по снегу рекомендуется отключать систему стабилизации DSC через режим Sport. Электроника быстро реагирует на заносы, помогая удерживать автомобиль на траектории. В обычных условиях X3 радует комфортом, низким уровнем шума и предсказуемым управлением.
Турбомотор 1.6 проявляет характер при активном разгоне: звук становится заметно громче, а расход топлива может превысить 12 литров на 100 км. Тем не менее, мощности хватает для большинства дорожных ситуаций, особенно в спортивном режиме, выяснили в ходе тест-драйва журналисты abw.by. Автоматическая коробка работает плавно, но при переходе из паркинга в движение хотелось бы чуть более быстрой реакции. Подвеска с 21-дюймовыми колесами и M-пакетом уверенно справляется с лежачими полицейскими и стыками, хотя резкие неровности могут доставить дискомфорт.
Несмотря на отсутствие полного привода и уменьшенный объем двигателя, BMW X3 в белорусской спецификации остается интересным вариантом для города и повседневной эксплуатации. Важно помнить о нюансах зимней эксплуатации и заранее готовить парковочное место во дворе. Такой кроссовер - редкость на постсоветском пространстве, и именно поэтому он вызывает столько интереса у автолюбителей.
