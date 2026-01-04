Что скрывает загадочный облик будущего кроссовера BMW – интрига или вызов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

4 января 2026, 19:12

BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате

BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.

Похоже, BMW решила окончательно перевернуть представления о внешности своих кроссоверов. Новый X5, который появится в 2027 году, уже сейчас вызывает бурю эмоций у поклонников марки. Машина, покрытая камуфляжем, была замечена на зимних тестах в северной части Швеции, где инженеры проверяли ее на прочность в условиях настоящей стужи. Но даже плотная пленка не смогла скрыть главную интригу - свежий фирменный стиль Neue Klasse, который теперь станет визитной карточкой всех будущих моделей бренда.

Передняя часть автомобиля сразу бросается в глаза: крошечные «ноздри» радиаторной решетки, новые фары и необычные задние фонари, которые, если приглядеться, напоминают светотехнику нынешних X6 и XM. Впрочем, на этом сходство с прежними поколениями заканчивается. Новый X5 выглядит куда более футуристично и даже немного дерзко, словно намекая, что BMW больше не боится экспериментировать с формой.

Интерьер пока остается загадкой - ни один из шпионских снимков не позволил рассмотреть салон как следует. Однако, судя по тенденциям, можно ожидать огромный дисплей, растянутый от стойки до стойки под лобовым стеклом, как у свежего iX3. Не исключено, что и мультимедийная система будет полностью переработана, а руль получит необычную форму. Впрочем, пока это лишь догадки, ведь BMW умеет удивлять неожиданными решениями.

Что касается технической начинки, тут немцы решили не ограничиваться стандартным набором. В линейке останутся бензиновые и дизельные моторы, хотя последние, скорее всего, не появятся на некоторых рынках. Кроме того, готовятся сразу несколько гибридных версий, а также полностью электрический вариант, который, по слухам, получит имя iX5. Для тех, кто ищет что-то совсем необычное, в разработке находится и водородная модификация, правда, ее дебют, вероятно, состоится не раньше 2028 года.

Премьера стандартных версий X5 ожидается уже в ближайшие месяцы, а вот «заряженные» исполнения от M Division и Alpina, скорее всего, задержатся. Впрочем, поклонники быстрых BMW уже привыкли к подобной тактике: сначала на рынок выходит базовая модель, а затем - самые мощные и дорогие варианты.

Новый X5 должен появиться в продаже к концу года, а официально его будут называть моделью 2027 года. Главными соперниками станут свежие Audi Q7 и Mercedes GLE, так что борьба в сегменте премиальных кроссоверов обещает быть жаркой. 

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
