Виртуальный рендер нового BMW X5 удивил необычной оптикой и широким выбором моторов

12 декабря 2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.
BMW готовит к выпуску пятое поколение своего популярного кроссовера X5, которое получит индекс G65 и станет настоящим прорывом для бренда. Новинка уже не раз попадала в объективы фотошпионов, а в сентябре 2025 года производитель даже показал закамуфлированный прототип. Однако главные сюрпризы скрываются под камуфляжем и в технической начинке.
Главная особенность будущего X5 — новая светодиодная оптика с дневными ходовыми огнями в форме двойной буквы X. Такой ход явно намекает на фирменную систему полного привода BMW и одновременно становится ответом на звездную световую подпись Mercedes-Benz. Дизайнеры марки решили выделить X5 на фоне других моделей, сделав его узнаваемым даже ночью.
Внешность кроссовера выполнена в духе концепции Neue Klasse, впервые опробованной на электрическом iX3 второго поколения. Линии кузова стали более строгими, а детали — лаконичными. Виртуальные рендеры, созданные известным художником Sugar Chow, уже вызвали бурю обсуждений в сети: многие приняли их за реальные фотографии серийной машины.
BMW делает ставку на максимальное разнообразие силовых установок. Помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов, в гамме появится подзаряжаемый гибрид с улучшенной экономичностью и премиальным оснащением. Для поклонников экологичных технологий подготовлен полностью электрический вариант iX5, а также водородная версия, разработанная совместно с Toyota. Обычный гибрид в линейке не предусмотрен — ставка делается на более современные решения.
Водородная модификация X5, по планам компании, выйдет на рынок в 2028 году. Остальные версии, включая бензиновые, дизельные, гибридные и электрические, могут появиться уже в начале 2026 года. Для электрической модели рассматривается опция с увеличенным запасом хода, чтобы будущие владельцы не испытывали беспокойства из-за дальности поездки.
Пятое поколение X5 станет не только технологически продвинутым, но и визуально выделяющимся автомобилем. Новая световая подпись, лаконичный дизайн и широкий выбор силовых агрегатов позволят модели конкурировать с самыми яркими представителями сегмента, включая Mercedes-Benz. Ожидается, что BMW X5 G65 сохранит статус одного из самых желанных кроссоверов премиум-класса и задаст новые стандарты для всей линейки SAV бренда.
Похожие материалы БМВ
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
22.09.2025, 11:26
Новый BMW X5 создают с Toyota: кроссовер получит пять разных моторов
Баварский концерн готовит серьезное обновление. Популярный кроссовер ждут большие перемены. Инженеры предложат несколько вариантов силовых установок. Это изменит привычное представление о модели. Стали известны первые подробности проекта.Читать далее
-
15.09.2025, 05:38
Крепкий рубль изменил авторынок: россияне выбирают знакомые иномарки из-за рубежа
Ситуация на авторынке снова меняется. Импорт автомобилей показывает интересную динамику. Поставки новых машин заметно сократились. При этом ввоз авто с пробегом растет. Эксперты объясняют текущие тенденции. Что ждет покупателей в ближайшем будущем?Читать далее
-
14.08.2025, 08:02
Баварский концерн BMW подтвердил разработку нового внедорожника, который бросит вызов культовому Mercedes-Benz G-Class
В 2025 году появились первые сведения о разработке компанией BMW нового внедорожника с индексом G74, который станет прямым конкурентом Mercedes-Benz G-Class. Модель получит брутальный дизайн, улучшенную проходимость и, вероятно, гибридную силовую установку.Читать далее
-
23.07.2025, 15:41
BMW X5 Shadow Edition: особая версия дизельного кроссовера добралась до Австралии
BMW представила в Австралии эксклюзивную версию X5 Shadow Edition с дизельным мотором, уникальными опциями и эффектным внешним видом. Чем отличается эта новинка от стандартных X5 и сколько стоит особая комплектация.Читать далее
-
23.07.2025, 09:48
Новый BMW X5 2027: первые шпионские фото и гигантский панорамный дисплей в салоне
Появились свежие шпионские фото нового BMW X5 2027 года. Внешне кроссовер почти не изменился, зато в салоне теперь огромный панорамный дисплей и полностью новый подход к управлению. Рассказываем, что еще известно о будущей новинке и какие версии готовит BMW.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
-
23.06.2025, 13:31
BMW обошел «китайцев» и неожиданно возглавил премиальный сегмент в Петербурге
В мае 2025 года BMW неожиданно стал самым популярным премиальным брендом на авторынке Санкт-Петербурга, опередив официально поставляемые китайские марки Exeed и Tank. Читать далее
