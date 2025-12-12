Виртуальный рендер нового BMW X5 удивил необычной оптикой и широким выбором моторов

BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes

BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.

BMW готовит к выпуску пятое поколение своего популярного кроссовера X5, которое получит индекс G65 и станет настоящим прорывом для бренда. Новинка уже не раз попадала в объективы фотошпионов, а в сентябре 2025 года производитель даже показал закамуфлированный прототип. Однако главные сюрпризы скрываются под камуфляжем и в технической начинке.

Главная особенность будущего X5 — новая светодиодная оптика с дневными ходовыми огнями в форме двойной буквы X. Такой ход явно намекает на фирменную систему полного привода BMW и одновременно становится ответом на звездную световую подпись Mercedes-Benz. Дизайнеры марки решили выделить X5 на фоне других моделей, сделав его узнаваемым даже ночью.

Внешность кроссовера выполнена в духе концепции Neue Klasse, впервые опробованной на электрическом iX3 второго поколения. Линии кузова стали более строгими, а детали — лаконичными. Виртуальные рендеры, созданные известным художником Sugar Chow, уже вызвали бурю обсуждений в сети: многие приняли их за реальные фотографии серийной машины.

BMW делает ставку на максимальное разнообразие силовых установок. Помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов, в гамме появится подзаряжаемый гибрид с улучшенной экономичностью и премиальным оснащением. Для поклонников экологичных технологий подготовлен полностью электрический вариант iX5, а также водородная версия, разработанная совместно с Toyota. Обычный гибрид в линейке не предусмотрен — ставка делается на более современные решения.

Водородная модификация X5, по планам компании, выйдет на рынок в 2028 году. Остальные версии, включая бензиновые, дизельные, гибридные и электрические, могут появиться уже в начале 2026 года. Для электрической модели рассматривается опция с увеличенным запасом хода, чтобы будущие владельцы не испытывали беспокойства из-за дальности поездки.

Пятое поколение X5 станет не только технологически продвинутым, но и визуально выделяющимся автомобилем. Новая световая подпись, лаконичный дизайн и широкий выбор силовых агрегатов позволят модели конкурировать с самыми яркими представителями сегмента, включая Mercedes-Benz. Ожидается, что BMW X5 G65 сохранит статус одного из самых желанных кроссоверов премиум-класса и задаст новые стандарты для всей линейки SAV бренда.