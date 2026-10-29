Почему BMW X5 через Белоруссию стоит дешевле на миллионы — как работает схема и что изменится с 2027 года

29 октября 2026, 16:37
Почему ввоз BMW X5 через Белоруссию может стоить на несколько миллионов рублей дешевле
Почему ввоз BMW X5 через Белоруссию может стоить на несколько миллионов рублей дешевле
Ввоз BMW X5 через Белоруссию с видом на жительство экономит несколько миллионов рублей за счет местной растаможки. Но с 2027 года схему ограничит единый утильсбор.
Разница в цене при ввозе BMW X5 через Белоруссию объясняется несколькими факторами, которые сложились в единую схему экономии. Покупатели используют различные схемы для экономии на утильсборе.
Льготная растаможка через вид на жительство
Покупатель оформляет вид на жительство в Белоруссии, ввозит автомобиль на территорию страны и регистрирует его по местным тарифам. Местные ставки существенно ниже российских, а значит, и итоговая стоимость машины оказывается меньше.
Белорусские номера и свободное перемещение
Транспорт с белорусской регистрацией может беспрепятственно передвигаться по России. Поэтому после оформления машина спокойно ездит с белорусскими номерами, пока не завершатся все формальности. Весь процесс может занять до полугода — и этот срок важен для расчета покупки: указанная стоимость не означает, что все процедуры завершатся сразу после ввоза машины в Белоруссию.
Конкретная выгода в цифрах
По данным телеграм-канала Baza, при ввозе напрямую в Россию BMW X5 2026 года обойдется примерно в 13,9 млн рублей. При оформлении через Белоруссию с видом на жительство цена падает до 9 миллионов рублей. Экономия составляет несколько миллионов рублей.
Почему схема может перестать работать
С 2027 года для машин из стран ЕАЭС начнет действовать единая формула утильсбора. Разница между льготной пошлиной и отечественной ставкой будет автоматически прибавляться к утильсбору, и при постановке транспорта на учет система не выдаст электронный паспорт транспортного средства без полной оплаты.
Таможенный брокер пояснила: «Схемы с занижением таможенной стоимости в ЕАЭС всегда были игрой с огнем. Теперь государство просто добирает свое. Если вы привезли машину через Бишкек и сэкономили на пошлине, приготовьтесь доплатить эту разницу в кассу при получении номеров».
Таким образом, экономия при ввозе BMW X5 через Белоруссию достигается за счет местных тарифов растаможки и свободного перемещения по России с белорусскими номерами, однако с 2027 года эта схема столкнется с новыми ограничениями.
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