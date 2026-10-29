Почему BMW X5 через Белоруссию стоит дешевле на миллионы — как работает схема и что изменится с 2027 года

Почему ввоз BMW X5 через Белоруссию может стоить на несколько миллионов рублей дешевле

Ввоз BMW X5 через Белоруссию с видом на жительство экономит несколько миллионов рублей за счет местной растаможки. Но с 2027 года схему ограничит единый утильсбор.

Ввоз BMW X5 через Белоруссию с видом на жительство экономит несколько миллионов рублей за счет местной растаможки. Но с 2027 года схему ограничит единый утильсбор.

Разница в цене при ввозе BMW X5 через Белоруссию объясняется несколькими факторами, которые сложились в единую схему экономии. Покупатели используют различные схемы для экономии на утильсборе.

Льготная растаможка через вид на жительство

Покупатель оформляет вид на жительство в Белоруссии, ввозит автомобиль на территорию страны и регистрирует его по местным тарифам. Местные ставки существенно ниже российских, а значит, и итоговая стоимость машины оказывается меньше.

Белорусские номера и свободное перемещение

Транспорт с белорусской регистрацией может беспрепятственно передвигаться по России. Поэтому после оформления машина спокойно ездит с белорусскими номерами, пока не завершатся все формальности. Весь процесс может занять до полугода — и этот срок важен для расчета покупки: указанная стоимость не означает, что все процедуры завершатся сразу после ввоза машины в Белоруссию.

Конкретная выгода в цифрах

По данным телеграм-канала Baza, при ввозе напрямую в Россию BMW X5 2026 года обойдется примерно в 13,9 млн рублей. При оформлении через Белоруссию с видом на жительство цена падает до 9 миллионов рублей. Экономия составляет несколько миллионов рублей.

Почему схема может перестать работать

С 2027 года для машин из стран ЕАЭС начнет действовать единая формула утильсбора. Разница между льготной пошлиной и отечественной ставкой будет автоматически прибавляться к утильсбору, и при постановке транспорта на учет система не выдаст электронный паспорт транспортного средства без полной оплаты.

Таможенный брокер пояснила: «Схемы с занижением таможенной стоимости в ЕАЭС всегда были игрой с огнем. Теперь государство просто добирает свое. Если вы привезли машину через Бишкек и сэкономили на пошлине, приготовьтесь доплатить эту разницу в кассу при получении номеров».

Таким образом, экономия при ввозе BMW X5 через Белоруссию достигается за счет местных тарифов растаможки и свободного перемещения по России с белорусскими номерами, однако с 2027 года эта схема столкнется с новыми ограничениями.