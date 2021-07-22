22 июля 2021, 16:17
BMW X5 едет по шоссе с открытым капотом: видео из Венгрии
Последнее, что кто-то вы захотите видеть в зеркале заднего вида, это быстро приближающийся автомобиль с открытым капотом. Но именно такой способ передвижения выбрал водитель BMW X5, да еще по обочине.
Николай Федин
Неизвестно, что заставило водителя этого BMW X5 открыть капот и ехать по обочине. В Венгрии недавно заснял на видео такое безрассудство. Дело происходило на автостраде.
Похоже, у BMW был открыт капот из-за какой-то неполадки. Вполне вероятно, что кроссовер перегрелся в пробке, судя по видео это Х5 первого поколения начала 2000-х.
Впереди BMW по обочине едет красная машина на аварийке, а за BMW седан Mercedes. Для всех было бы намного безопаснее, если бы водитель перед движением закрыл капот, даже несмотря, что он едет в колонне.
Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
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