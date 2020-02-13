13 февраля 2020, 07:30
BMW X5 и X6 получили в России новую дизельную версию
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Фото: BMW
Российские дилеры BMW начали принимать заказы на новую дизельную модификацию xDrive 40d кроссоверов X5 и X6. Автомобили оснащены 3,0-литровым мотором и электрическим «довеском» по принципу mild hybrid. Цены начинаются от 5,3 млн рублей.
Фото: BMW
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Особенность модификации xDrive 40d в том, что впервые у этого двигателя появился электрический довесок в виде стартер-генератора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Дополнительные 11 «лошадок» помогают в первые секунды разгона. С места до «сотни» кроссовер BMW X6 xDrive 40d разгоняется за 5,5 секунд. Кроме того, гибридная система помогает экономить топливо при равномерном движении по шоссе и запасает энергию при торможении.
Первые поставки ожидаются в мае 2020 года. А пока клиенты могут оформить предварительный заказ. Цены уже известны. BMW X5 xDrive 40d стоит минимум 5 310 000 рублей, за BMW X6 xDrive 40d придется отдать не менее 6 150 000 рублей.
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Отзывы по теме
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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