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13 февраля 2020, 07:30

BMW X5 и X6 получили в России новую дизельную версию

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Фото: BMW
Российские дилеры BMW начали принимать заказы на новую дизельную модификацию xDrive 40d кроссоверов X5 и X6. Автомобили оснащены 3,0-литровым мотором и электрическим «довеском» по принципу mild hybrid. Цены начинаются от 5,3 млн рублей.
BMW X5 и X6 получили в России новую дизельную версию

Фото: BMW

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Под капотом версий xDrive 40d трудится хорошо знакомая поклонникам BMW рядная 3,0-литровая дизельная «шестерка» (индекс B57) с двумя турбокомпрессорами. Отдача агрегата достигает 340 л.с., а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода xDrive с муфтой на передней оси.

Особенность модификации xDrive 40d в том, что впервые у этого двигателя появился электрический довесок в виде стартер-генератора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Дополнительные 11 «лошадок» помогают в первые секунды разгона. С места до «сотни» кроссовер BMW X6 xDrive 40d разгоняется за 5,5 секунд. Кроме того, гибридная система помогает экономить топливо при равномерном движении по шоссе и запасает энергию при торможении. 

Первые поставки ожидаются в мае 2020 года. А пока клиенты могут оформить предварительный заказ. Цены уже известны. BMW X5 xDrive 40d стоит минимум 5 310 000 рублей, за BMW X6 xDrive 40d придется отдать не менее 6 150 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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BMW X5 и X6 получили в России новую дизельную версию
{{material_128834}}Под капотом версий xDrive 40d трудится хорошо знакомая поклонникам BMW рядная 3,0-литровая дизельная «шестерка» (индекс B57) с двумя турбокомпрессорами. Отдача агрегата достигает 340 л.с., а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода xDrive с муфтой на передней оси.Особенность модификации xDrive 40d в том, что впервые у этого двигателя появился электрический довесок в виде стартер-генератора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Дополнительные 11 «лошадок» помогают в первые секунды разгона. С места до «сотни» кроссовер BMW X6 xDrive 40d разгоняется за 5,5 секунд. Кроме того, гибридная система помогает экономить топливо при равномерном движении по шоссе и запасает энергию при торможении. Первые поставки ожидаются в мае 2020 года. А пока клиенты могут оформить предварительный заказ. Цены уже известны. BMW X5 xDrive 40d стоит минимум 5 310 000 рублей, за BMW X6 xDrive 40d придется отдать не менее 6 150 000 рублей.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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