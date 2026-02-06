Восьмицилиндровый двигатель, свежий дизайн и технологии: чем удивит BMW X5 M60 2027 модельного года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 06:09

BMW готовит к выпуску обновленный X5 M60 2027 модельного года - самую мощную версию в линейке. Новинка получит заметные изменения во внешности и салоне, а также сохранит бензиновый V8. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Появление обновленного BMW X5 M60 2027 модельного года уже вызывает активное обсуждение среди поклонников марки и экспертов. Причина в том, что это не просто рестайлинг, а глубокая переработка одной из самых востребованных моделей премиального сегмента. В условиях, когда конкуренты активно переходят на электротягу, BMW делает ставку на сочетание классического V8 и современных технологий, что может стать ключевым аргументом для многих покупателей.

Внешность нового X5 M60 заметно отличается от предшественника. Самое броское изменение — переработанная передняя часть с более широкими, но компактными по высоте фирменными решетками радиатора. Этот ход отсылает к стилю электрокроссовера iX3, сохраняя при этом узнаваемый облик X5. Фары стали уже и получили новую графику, а бампер выглядит агрессивнее благодаря увеличенным воздухозаборникам и четким линиям. В профиль автомобиль кажется более стремительным за счет вытянутых линий кузова и подчеркнутых колесных арок. Сзади мощную версию M Performance выдают четыре массивных патрубка выхлопной системы.

Интерьер также претерпел изменения. По данным профильных изданий, в салоне появится новая цифровая панель приборов, объединенная с навесным дисплеем. Центральная консоль стала лаконичнее, а материалы отделки — еще более премиальными. Ожидается расширенный набор электронных ассистентов и функций персонализации. BMW акцентирует, что даже в эпоху электрификации бренд не отказывается от традиционных ценностей: мощный бензиновый двигатель, задний или полный привод и фирменная управляемость остаются в приоритете.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом сохранится восьмицилиндровый двигатель, который, по слухам, получит доработки для повышения эффективности и мощности. Ожидается, что разгон до 100 км/ч займет менее 4,5 секунды. При этом инженеры обещают улучшить шумоизоляцию и плавность хода, чтобы автомобиль оставался комфортным как на трассе, так и в городе. BMW не жертвует драйверскими качествами, и X5 M60 по-прежнему должен остаться одним из самых азартных кроссоверов в своем классе.

Эксперты отмечают, что появление X5 M60 может стать ответом на растущий спрос на мощные бензиновые внедорожники в премиум-сегменте, несмотря на давление со стороны электромобилей. Для российского рынка это особенно актуально, так как многие покупатели по-прежнему ценят классические моторы и узнаваемый стиль BMW. Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце 2026 года, а первые поставки начнутся уже в начале 2027-го. Цены пока не объявлены, но, судя по уровню оснащения и позиционированию, X5 M60 остается одним из самых дорогих и желанных кроссоверов в линейке бренда.

В продолжение темы премиальных автомобилей с необычными решениями стоит вспомнить свежий проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и уникальной планировкой. Британские мастера из Ашбена Conversions предложили новый взгляд на комфортные путешествия, оснастив автодом подъемной крышей и продуманным интерьером. Подробнее о том, как современные технологии меняют представление о мобильности, можно узнать в материалах о Sprinter 4x4 с уникальной планировкой .

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
