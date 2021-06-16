BMW X5 можно будет заправлять новым типом топлива (в России его очень много)
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Впервые о планах BMW выпустить водородный Х5 стало известно в сентябре 2019 года. Сейчас работа над прототипом находится на финальной стадии. Автомобили начали тестировать на дорогах общего пользования. В движение их приводят электромоторы eDrive пятого поколения, которые преобразуют водород в электричество. Отдача силовой установки достигает 170 л.с. в стандартной ситуации, но кратковременно может возрастать до 374 л.с. при маневрах или обгонах. А это уже сопоставимо c мощностью обычного BMW X5, оснащенного топовой рядной «шестеркой».
Водород хранится под давлением в 700 атмосфер в двух резервуарах, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Каждый бак вмещает 6 кг водорода. Больше о водородном BMW X5 пока ничего не известно. Премьера должна состояться в конце 2022 года.
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