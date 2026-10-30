Почему 61-летний владелец BMW X5 отказался от крупного штрафа на трассе

30 октября 2026, 08:07
Водитель BMW X5 оригинально объяснил полиции полет на скорости под 200 км/ч
Водитель BMW X5 оригинально объяснил полиции полет на скорости под 200 км/ч
Водитель BMW X5 объяснил полицейским, что медленнее на таком автомобиле ездить невозможно. Камера зафиксировала превышение, за которое ему предложили штраф и начислили штрафные баллы. Мужчина отказался платить, поэтому дело передадут в суд.
Нарушение зафиксировала камера в неотмеченном полицейском автомобиле во время контроля скорости на подляском участке трассы S8. За рулем находился 61-летний житель Мазовецкого воеводства, сообщили в окружной полиции Замбрува.
На трассе S8 водитель BMW X5 ехал со скоростью 198 км/ч при разрешенных 120 км/ч. Превышение составило 78 км/ч. По данным Polsat News, мужчина объяснил полицейским, что на таком BMW невозможно ехать со скоростью 120 км/ч. В полиции такой аргумент не оценили.
За превышение более чем на 70 км/ч полицейские предложили водителю штраф в 2,5 тыс. злотых, около 51 тыс. рублей по курсу, и начислили 15 штрафных баллов. Водитель платить отказался, поэтому дело передадут в суд, который определит дальнейшую ответственность. Он может назначить сумму выше предложенной полицией, сообщает Interia Motoryzacja.
С начала 2026 года в России чаще всего штрафовали за превышение скоростного режима. В другом автомобильном разборе затрагивались нагрузки на трансмиссию и ресурс ремня вариатора.
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