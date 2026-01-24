Не прошли мимо: как изменится BMW X5 к 2027 году и что ждет поклонников — мало кто знает о новых моторах и спорном дизайне

24 января 2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.
Если вы считаете нынешний BMW X5 эталонным стилем среди премиальных кроссоверов, то новости о его преемнике могут удивить. Баварцы решили не идти по привычной дорожке и выбрать для нового поколения X5 курс по созданию Neue Klasse, что сразу отразилось на внешности будущих моделей. Дизайн обещает быть не только смелым, но и весьма спорным — и это не ограничилось только внешним видом.
В последние месяцы на дорогах не раз замечали закамуфлированные прототипы, художники всего мира пытались представить, как будет выглядеть серийная версия. Недавно появился один из самых реалистичных вариантов: на рендерах отчетливо видны черты кузова, которые, по всей видимости, являются моделью X5. Передняя часть демонстрирует «ноздри» решетки радиатора, встроенную оптику, новые дневные ходовые огни, острый бампер и массивный воздухозаборник под номерным знаком.
Капот стал более рельефным, почти в стиле «раскладушка», его профиль отличается чистыми линиями, мощными арками и аккуратными рейлингами на крыше. Сзади - крупный спойлер, фонари в духе моделей XM и X6, агрессивный диффузор и фирменная двухсекционная дверь багажника, как в предыдущем поколении X5. На рендерах автомобиль окрашен в черный цвет, с затемненными стеклами и характерными для BMW колесами. Четыре выхлопные трубы намекают на спортивный потенциал, хотя на самом деле их количество может меняться от версии.
Внутри интерьер, близкий по архитектуре к iX3: огромный дисплей от стоек до стоек, необычное рулевое колесо и современная обзорная система. Такой подход приближает BMW к цифровизации и минимализму, но не всем противникам марки, такие жертвы по вкусу.
Главная интрига - силовая установка. Помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов, в гамме появятся гибриды, полностью электрическая версия iX5 и даже модификации на водородных топливных элементах. Столь широкий выбор позволит подобрать X5 под любые варианты, однако доступность будет зависеть от рынка. Ожидается, что в США новинка появится уже в 2027 модельном году, а позже к ней присоединятся «заряженные» X5 M и Alpina, а также водородная модификация.
BMW X5 следующего поколения продолжает конкурировать с Mercedes GLE и Audi Q7, но теперь делает ставки не только на драйв, но и на технологичности. Вопрос лишь в том, как лидеры воспримут столь радикальные перемены во внешности и интерьере. Официальная премьера состоится до конца года.
Ранее 110km рассказывал о том, почему редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены.
Похожие материалы БМВ
-
19.01.2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.Читать далее
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
14.11.2025, 05:10
Не совсем новый BMW X5 продают в Краснодаре по цене 3-комнатной квартиры
В Краснодаре выставили на продажу редкий экземпляр BMW X5 M60i 2023 года выпуска с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Почем дилер оценил кроссовер дороже рынка и стоит ли переплачивать?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
17.10.2025, 12:06
Владельцам BMW в России грозит опасная поломка - люки взрываются на ходу
Владельцы BMW бьют тревогу. Их машины стали очень опасными. Стеклянные крыши внезапно взрываются. Это происходит прямо во время движения. Причины пока остаются загадкой. Разбираемся в деталях этой проблемы.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
19.01.2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.Читать далее
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
14.11.2025, 05:10
Не совсем новый BMW X5 продают в Краснодаре по цене 3-комнатной квартиры
В Краснодаре выставили на продажу редкий экземпляр BMW X5 M60i 2023 года выпуска с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Почем дилер оценил кроссовер дороже рынка и стоит ли переплачивать?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
17.10.2025, 12:06
Владельцам BMW в России грозит опасная поломка - люки взрываются на ходу
Владельцы BMW бьют тревогу. Их машины стали очень опасными. Стеклянные крыши внезапно взрываются. Это происходит прямо во время движения. Причины пока остаются загадкой. Разбираемся в деталях этой проблемы.Читать далее