Не прошли мимо: как изменится BMW X5 к 2027 году и что ждет поклонников — мало кто знает о новых моторах и спорном дизайне

BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности

BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.

Если вы считаете нынешний BMW X5 эталонным стилем среди премиальных кроссоверов, то новости о его преемнике могут удивить. Баварцы решили не идти по привычной дорожке и выбрать для нового поколения X5 курс по созданию Neue Klasse, что сразу отразилось на внешности будущих моделей. Дизайн обещает быть не только смелым, но и весьма спорным — и это не ограничилось только внешним видом.

В последние месяцы на дорогах не раз замечали закамуфлированные прототипы, художники всего мира пытались представить, как будет выглядеть серийная версия. Недавно появился один из самых реалистичных вариантов: на рендерах отчетливо видны черты кузова, которые, по всей видимости, являются моделью X5. Передняя часть демонстрирует «ноздри» решетки радиатора, встроенную оптику, новые дневные ходовые огни, острый бампер и массивный воздухозаборник под номерным знаком.

Капот стал более рельефным, почти в стиле «раскладушка», его профиль отличается чистыми линиями, мощными арками и аккуратными рейлингами на крыше. Сзади - крупный спойлер, фонари в духе моделей XM и X6, агрессивный диффузор и фирменная двухсекционная дверь багажника, как в предыдущем поколении X5. На рендерах автомобиль окрашен в черный цвет, с затемненными стеклами и характерными для BMW колесами. Четыре выхлопные трубы намекают на спортивный потенциал, хотя на самом деле их количество может меняться от версии.

Внутри интерьер, близкий по архитектуре к iX3: огромный дисплей от стоек до стоек, необычное рулевое колесо и современная обзорная система. Такой подход приближает BMW к цифровизации и минимализму, но не всем противникам марки, такие жертвы по вкусу.

Главная интрига - силовая установка. Помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов, в гамме появятся гибриды, полностью электрическая версия iX5 и даже модификации на водородных топливных элементах. Столь широкий выбор позволит подобрать X5 под любые варианты, однако доступность будет зависеть от рынка. Ожидается, что в США новинка появится уже в 2027 модельном году, а позже к ней присоединятся «заряженные» X5 M и Alpina, а также водородная модификация.

BMW X5 следующего поколения продолжает конкурировать с Mercedes GLE и Audi Q7, но теперь делает ставки не только на драйв, но и на технологичности. Вопрос лишь в том, как лидеры воспримут столь радикальные перемены во внешности и интерьере. Официальная премьера состоится до конца года.

