Это новый BMW X5: радикальный дизайн и спорные технологии

29 июня 2026, 18:22
BMW X5 нового поколения: первые фото и детали необычной оптики
BMW X5 нового поколения: первые фото и детали необычной оптики
BMW официально раскрыла первое изображение нового X5 с уникальной светотехникой в виде «иксов». Модель дебютирует уже 30 июня, и это событие может повлиять на рынок премиальных кроссоверов. Какие особенности скрывает новинка, почему ее ждут в России и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о скором дебюте нового BMW X5 имеет особое значение: премиальные кроссоверы этой марки традиционно пользуются высоким спросом, а любые перемены в дизайне или технической части мгновенно становятся предметом обсуждения. На этот раз BMW решила удивить не только поклонников бренда, но и весь рынок, представив первое официальное фото X5 в концепции Neue Klasse. Это не просто очередное обновление - речь идет о смене визуального кода, который может задать тренд для всего сегмента.
На опубликованном снимке отчетливо видна новая светотехника: фары выполнены в форме четырех «иксов». Подобное решение ранее не встречалось ни на одной из моделей BMW, что сразу выделяет новинку на фоне конкурентов. Как отмечают эксперты, такой подход к оформлению оптики может стать визитной карточкой будущих моделей бренда. В условиях, когда премиальный сегмент становится все более конкурентным, подобные детали способны привлечь внимание даже тех, кто раньше не рассматривал BMW X5 в качестве следующей покупки.
Полноценная премьера нового поколения X5 назначена на 30 июня. В этот день компания раскроет все технические подробности и комплектации. Уже известно, что модель получит сразу пять вариантов силовых установок: бензиновый, дизельный, гибридный, полностью электрический и даже водородный. Причем водородная версия разрабатывалась совместно с Toyota, что подчеркивает серьезность намерений BMW в области альтернативных технологий. Первые тестовые фото X5 в камуфляже появились еще осенью 2025 года, когда на испытания вывели именно водородную модификацию.
Интересно, что в последние годы спрос на немецкие премиальные автомобили в России заметно вырос, несмотря на все сложности с поставками и изменениями на рынке. Многие дилеры отмечают, что клиенты стали чаще интересоваться не только классическими бензиновыми версиями, но и гибридными или электрическими модификациями. Это подтверждает и тенденция, которую можно наблюдать у других производителей: например, Mazda недавно обновила свой родстер MX-5, сделав акцент на новых технологиях и изменениях в конструкции - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях в Mazda MX-5.
Возвращаясь к BMW X5, стоит отметить, что концепция Neue Klasse - это не только про внешний вид, но и про философию развития марки. В ближайшие годы BMW планирует активно внедрять новые платформы, расширять линейку электромобилей и предлагать клиентам больше индивидуальных решений. Для российского рынка это может означать появление новых опций и технологий, которые ранее были недоступны. Важно также, что водородная версия X5 - одна из немногих подобных моделей, разрабатываемых для массового сегмента, что может стать прорывом для всей отрасли. Судя по всему, премьера 30 июня станет не просто презентацией очередной новинки, а событием, способным изменить расстановку сил на рынке премиальных кроссоверов.
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