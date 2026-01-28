Вышло исследование: как изменится BMW X5 к 2027 году и что ждет покупателей на рынке кроссоверов

28 января 2026, 19:45
BMW X5 нового поколения: первые изображения и детали дизайна
BMW X5 нового поколения: первые изображения и детали дизайна
BMW готовит к выпуску пятое поколение X5 с обновленным внешним видом, интерьером в стиле iX3 и широкой линейкой силовых установок - от бензина и дизеля до электромоторов и водородных технологий. Эксперты обсуждают, как эти перемены повлияют на рынок и предпочтения водителей.
В 2027 году BMW планирует вывести на рынок новое поколение популярного кроссовера X5. Эта модель, стоящая у истоков сегмента спортивных автомобилей для активного отдыха, совершит не просто обновление, а настоящий технологический и дизайнерский скачок.
Внешность будущего X5 уже вызвала оживлённое обсуждение. Судя по рендерам, автомобиль получит полностью переработанную переднюю часть с узкими фарами, светодиодными ходовыми огнями, декоративной чёрной вставкой и более компактными вертикальными «ноздрями» решётки радиатора. Бампер украсит 3D-рисунок, подчёркивающий динамичность. В профиле вместо привычных ручек появятся встроенные в кузов элементы открывания дверей, что улучшит аэродинамику. Дизайн задней части пока остаётся интригующей загадкой.
Интерьер будет выполнен в духе концепции минимализма, как у BMW iX3. Акцент сделают на большие экраны, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему управления и новые премиальные материалы, что создаст ощущение технологичности. Широкая палитра цветов для экстерьера и интерьера позволит покупателям максимально персонализировать автомобиль.
Моторная гамма будет разнообразной: наряду с классическими бензиновыми и дизельными двигателями, появятся гибридные и полностью электрические версии, а также варианты на водородных топливных элементах. Такой выбор — ответ на растущий спрос на экологичный транспорт и ужесточающиеся нормы. Однако эксперты отмечают, что продвижение водородных и электрических моделей, например в США, может столкнуться с вызовами, связанными с инфраструктурой и потребительскими привычками.
Появление пятого поколения X5 — это попытка BMW установить новые стандарты в одном из самых конкурентных сегментов, где уже обновился Mercedes-Benz GLE. Ключевым вопросом остаётся готовность рынка принять радикальные изменения, особенно в области альтернативных силовых установок. Но можно быть уверенным, что новинка не оставит публику равнодушной.
Похожие материалы БМВ
-
24.01.2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.Читать далее
-
19.01.2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.Читать далее
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
14.11.2025, 05:10
Не совсем новый BMW X5 продают в Краснодаре по цене 3-комнатной квартиры
В Краснодаре выставили на продажу редкий экземпляр BMW X5 M60i 2023 года выпуска с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Почем дилер оценил кроссовер дороже рынка и стоит ли переплачивать?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
24.01.2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.Читать далее
-
19.01.2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.Читать далее
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
14.11.2025, 05:10
Не совсем новый BMW X5 продают в Краснодаре по цене 3-комнатной квартиры
В Краснодаре выставили на продажу редкий экземпляр BMW X5 M60i 2023 года выпуска с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Почем дилер оценил кроссовер дороже рынка и стоит ли переплачивать?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее