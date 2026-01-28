Вышло исследование: как изменится BMW X5 к 2027 году и что ждет покупателей на рынке кроссоверов

BMW X5 нового поколения: первые изображения и детали дизайна

BMW готовит к выпуску пятое поколение X5 с обновленным внешним видом, интерьером в стиле iX3 и широкой линейкой силовых установок - от бензина и дизеля до электромоторов и водородных технологий. Эксперты обсуждают, как эти перемены повлияют на рынок и предпочтения водителей.

BMW готовит к выпуску пятое поколение X5 с обновленным внешним видом, интерьером в стиле iX3 и широкой линейкой силовых установок - от бензина и дизеля до электромоторов и водородных технологий. Эксперты обсуждают, как эти перемены повлияют на рынок и предпочтения водителей.

В 2027 году BMW планирует вывести на рынок новое поколение популярного кроссовера X5. Эта модель, стоящая у истоков сегмента спортивных автомобилей для активного отдыха, совершит не просто обновление, а настоящий технологический и дизайнерский скачок.

Внешность будущего X5 уже вызвала оживлённое обсуждение. Судя по рендерам, автомобиль получит полностью переработанную переднюю часть с узкими фарами, светодиодными ходовыми огнями, декоративной чёрной вставкой и более компактными вертикальными «ноздрями» решётки радиатора. Бампер украсит 3D-рисунок, подчёркивающий динамичность. В профиле вместо привычных ручек появятся встроенные в кузов элементы открывания дверей, что улучшит аэродинамику. Дизайн задней части пока остаётся интригующей загадкой.

Интерьер будет выполнен в духе концепции минимализма, как у BMW iX3. Акцент сделают на большие экраны, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему управления и новые премиальные материалы, что создаст ощущение технологичности. Широкая палитра цветов для экстерьера и интерьера позволит покупателям максимально персонализировать автомобиль.

Моторная гамма будет разнообразной: наряду с классическими бензиновыми и дизельными двигателями, появятся гибридные и полностью электрические версии, а также варианты на водородных топливных элементах. Такой выбор — ответ на растущий спрос на экологичный транспорт и ужесточающиеся нормы. Однако эксперты отмечают, что продвижение водородных и электрических моделей, например в США, может столкнуться с вызовами, связанными с инфраструктурой и потребительскими привычками.

Появление пятого поколения X5 — это попытка BMW установить новые стандарты в одном из самых конкурентных сегментов, где уже обновился Mercedes-Benz GLE. Ключевым вопросом остаётся готовность рынка принять радикальные изменения, особенно в области альтернативных силовых установок. Но можно быть уверенным, что новинка не оставит публику равнодушной.