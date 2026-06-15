Премьера BMW X5 2027 - электромобиль, водород и гибрид в одной линейке

BMW X5 нового поколения: пять силовых установок и неожиданные технологии

BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.

BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.

BMW готовится к выпуску пятого поколения X5, и в этот раз речь идет не просто о рестайлинге или очередном обновлении. Впервые в истории модели покупателям предложат сразу пять вариантов силовых установок — от классических бензиновых и дизельных до полностью электрической и даже водородной версии. Такой широкий выбор — редкость даже для премиального сегмента, и это может серьезно повлиять на расстановку сил на рынке крупных внедорожников.

Премьера нового BMW X5 пройдёт в конце года, а заводские испытания уже проходят на заводе BMW Group в Спартанбурге (США). Особое внимание уделяется версии BMW iX5, которая получит аккумулятор емкостью 144 кВт·ч для США и 141 кВт·ч для Европы. Это самая крупная батарея среди всех марок электромобилей. Мощность двух электромоторов — 578 л.с., что обеспечивает впечатляющую динамику и запас хода, хотя официальные цифры пока не разглашаются.

В 2028 году к линейке присоединится BMW iX5 Hydrogen — первый серийный водородный внедорожник марки. Инженеры реализовали систему Flat Storage: семь композитных баллонов (для Великобритании) размещены под полом и соединены в единую связку, что позволяет сохранить пространство салона. Производство водородной версии будет организовано на тех же линиях, что и остальные модификации, включая расходные материалы и бухгалтерскую логистику.

Помимо электрической и водородной версий, в гамме присутствуют бензиновые и дизельные X5 с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, а также полноценный подключаемый гибрид. Ожидается, что гибридные и классические версии будут использовать проверенные моторы, но с доработками по части эффективности и экологии. В ходе испытаний BMW использовала X5 40 xDrive (400 л.с.) и 50e xDrive (490 л.с.), однако технические характеристики серийных машин пока держатся в секрете.

Техническая начинка нового X5 во многом перекликается с решениями, впервые представленными на платформе Neue Klasse. Центральный управляющий блок Heart of Joy и система BMW Dynamic Performance Control обеспечивают более последовательное реагирование на действия водителя. Также предусмотрена адаптированная подвеска с индивидуальным управлением демпферами и колесами диаметром до 23 дюймов, что подчеркивает премиальный статус модели.

Автономность нового X5 ограничена вторым уровнем SAE — ждать полностью самостоятельного вождения не стоит, но комплекс электронных ассистентов будет одним из самых современных в классе. Внешность автомобиля пока скрыта плотным камуфляжем, однако по габаритам и пропорциям новинка явно не уступает конкурентам.

Интересно, что тенденция на электрификацию и альтернативные виды топлива касается не только BMW. Например, компания Peugeot недавно анонсировала процесс изготовления хэтчбека с выдающимся изменением — подробнее о нем можно узнать в отдельном материале о спортивном Peugeot e-208 GTi .