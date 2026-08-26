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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 13:39

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС

Официально и без параллельного импорта: как сертификация ЕАЭС меняет правила игры для BMW X5

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС

Абсолютно новый BMW X5 официально выходит на рынок: старт производства намечен на август, а первые поставки ожидаются уже осенью. Мало кто знает, что модель уже прошла сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает путь не только в Казахстан, но и в Россию. Какие особенности ждут покупателей и как изменится ценовая политика - объясняем подробно.

Абсолютно новый BMW X5 официально выходит на рынок: старт производства намечен на август, а первые поставки ожидаются уже осенью. Мало кто знает, что модель уже прошла сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает путь не только в Казахстан, но и в Россию. Какие особенности ждут покупателей и как изменится ценовая политика - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о скором появлении нового BMW X5 на рынке ЕАЭС имеет особое значение. В условиях ограниченного выбора премиальных кроссоверов и сложностей с официальными поставками западных брендов, каждая подобная премьера становится событием. Новый BMW X5, который концерн представил в конце июня, может стать одним из немногих современных внедорожников, официально доступных в регионе.

Как сообщает «Колёса.kz», производство нового поколения BMW X5 стартует уже в августе, а первые автомобили поступят к дилерам в октябре. Для Казахстана это означает, что до конца года модель появится в шоу-румах, а благодаря сертификации по стандартам ЕАЭС - и на российском рынке. Уже известно, что одна из модификаций, BMW X5 xDrive40i, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет продавать автомобиль на всей территории Евразийского экономического союза.

Особое внимание заслуживает силовая установка: для рынка ЕАЭС сертифицирована версия с мягкогибридной технологией. Под капотом - 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 400 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. Такой набор характеристик делает X5 одним из самых технологичных кроссоверов в своем классе. В будущем ожидается расширение моторной гаммы, включая появление электрических версий, что может усилить позиции BMW на фоне растущего интереса к экологичным автомобилям.

Цены на предыдущее поколение BMW X5 xDrive40 в Казахстане начинались от 58 650 977 тенге (примерно 10,8 млн рублей). Новая модель, по мнению экспертов, скорее всего, окажется дороже, учитывая обновленную платформу, расширенный список опций и современные технологии. Для российского рынка это может означать появление еще одного конкурента в сегменте премиальных внедорожников, где ранее доминировали другие бренды. Важно отметить, что сертификация по ЕАЭС открывает путь для официальных продаж, что снижает риски, связанные с параллельным импортом и сложностями с обслуживанием.

На фоне этих изменений стоит вспомнить, как другие премиальные внедорожники, например, Cadillac Escalade ESV, уже начали менять расстановку сил на рынке. Недавно стартовали продажи удлиненной версии Escalade с новым мотором, что вызвало интерес у покупателей и экспертов. Появление нового BMW X5 может усилить конкуренцию и предложить альтернативу тем, кто ищет современные технологии и статусный автомобиль.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: BMW X5 остается одной из самых популярных моделей бренда в мире, а его появление на рынке ЕАЭС может стать индикатором постепенного возвращения западных марок в регион. Сертификация по ОТТС гарантирует соответствие всем требованиям безопасности и экологии, а расширение моторной линейки позволит удовлетворить запросы самых разных покупателей. Для российских автолюбителей это шанс получить доступ к современным технологиям и сервису без лишних сложностей, что особенно актуально в текущих условиях.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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